В российских СМИ сообщают, что в одной из псевдореспублик ликвидировали высокопоставленного командира российской армии, который в течение многих лет воевал в Сирии. Сначала не называли его имя и официальную должность, но впоследствии оказалось, что, вероятно, речь идет о Романе Воробьеве.

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Свой траур высказал гауляйтер Денис Пушилин. Ранее он писал, что Воробьев находился в сомалийском батальоне и был командиром штурмового взвода. Пушилин даже наградил его "Георгиевским крестом" ІІ степени за убийства и взятых в плен украинцев.

Смерть генерала

Также есть информация, что 5 июня в Украине был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов. Информацию по этому оккупанту проверяют.



Генерал-майор Кутузов, которого могли убить в Украине / Фото российских СМИ

Плач за оккупантом

Соболезнование уже выразил депутат Госдумы России Дмитрий Саблин. Он одним из первых сообщил о смерти

"Трудно терять друга. Не договорили, не завершили начатое. Не успел передать тебе поздравления от друзей и отдать помощь, которую собрали. Вечная память новоприставленному воину Роману", – оплакивает оккупанта депутат страны-террористки