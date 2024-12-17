Так, северокорейский корпус КНДР в Курской области мог потерять 4 процента своих войск только в одном бою возле села Плехово, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что известно о битве у Плехового

Недавно, 14 декабря, северокорейская пехота атаковала в три волны украинские позиции возле села Плехово, и в конце концов, смогла выбить 100 наших военных, которые удерживали село.

Отмечается, что в штурме участвовали более 500 северокорейцев из 92-й и 94-й отдельных бригад специальных операций КНДР. Половина из этих солдат погибла или получила ранения.

Северокорейцы массово шли по открытым полям среди белого дня под бдительным оком украинских беспилотников – и попали под огонь из беспилотников и артиллерии.

После битвы грузовики вывезли потенциально сотни убитых и раненых северокорейцев, что вместе составляет значительный процент от примерно 12 000 человек 11-го армейского корпуса Северной Кореи, развернутого к северу от Курского выступа.

Массовые штурмы северокорейской пехоты являются частью плана российского командования. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. "Россияне делают ставку на цифры", – отметил Коваленко.

Пока неизвестно, как долго 11-й армейский корпус Северной Кореи может поддерживать стратегию изнурительной атаки. Корпус, вероятно, похоронил или отправил в больницу одного из каждых 25 своих солдат только в минувшие выходные.

К слову, бойцы ССО показали видео по ликвидации десятка северокорейских солдат.