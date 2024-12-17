В частности, говорит президент Зеленский, россияне сжигают северокорейским военным лица, передает 24 Канал.

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Потери среди солдат КНДР, которые воюют за Путина, растут

Сетью начали распространяться кадры из якобы госпиталя в Курске. Там были замечены первые раненые военнослужащие КНДР.

Как пишут паблики, госпиталь расположен на улице Пирогова, 20. За последние дни туда доставили более 100 северокорейцев с ранениями различного типа. Для них предусмотрено отдельное питание, а для размещения выделен отдельный этаж.

Военные КНДР в российском госпитале: смотрите видео

Значительные потери среди солдат Ким Чен Ына свидетельствуют о том, что россияне в дальнейшем используют их как пушечное мясо, отправляя на передовую без надлежащей подготовки и поддержки.

К слову, в Силах специальных операций показали эпические кадры уничтожения северокорейских военных.