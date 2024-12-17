Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию WP. Иностранные СМИ указывают, что неопытные северокорейцы становятся легкими целями для Сил обороны. Например, только за один бой корпус КНДР потерял 4 процента своих войск.

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Как оценивают поведение солдат КНДР на фронте

Силы обороны поняли, кто перед ними, поскольку противник буквально пер по полю. Россияне обычно передвигаются меньшими группами и держатся ближе к лесополосам. А вот корейцы выдали себя, идя большой группой.

Украинские военные предположили: либо солдаты Кима не понимают, что происходит, либо их умышленно отправляют на убой.

Мы были очень удивлены, мы никогда не видели ничего подобного – от 40 до 50 человек, бегающих по полю. Это идеальная мишень для артиллерии и операторов "Мавиков". Россияне никогда так не бегали,

– сказал командир подразделения БПЛА.

Другой оператор БПЛА рассказал, что северокорейские солдаты не научились прятаться от дронов. Поэтому одни стояли в поле и стреляли в дроны, пока другие продолжали нести рюкзаки, с боеприпасами и провизией.

Впрочем, разведчики указали, что некоторые корейцы прятались за деревьями и обеспокоенно смотрели на беспилотники.

Интересно! КНДР признала потери – по крайней мере об этом написало Центральное телеграфное управление Кореи. Речь о боях на выходных у российских сел Плехово, Ворожба и Мартыновка.

Войска КНДР могут атаковать Украину не только на Курщине

Один из украинских военнослужащих рассказал на правах анонимности, что Россия не развернула на фронте батальон северокорейских войск. Сейчас он в Белгородской области России – и может атаковать на Харьковском направлении, ведь Харьковщина граничит с Белгородщиной. Или же батальон отправят на Курщину.