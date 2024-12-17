Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію WP. Іноземні ЗМІ вказують, що недосвідчені північнокорейці стають легкими цілями для Сил оборони. Наприклад, лише за один бій корпус КНДР втратив 4 відсотки своїх військ.

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Як оцінюють поведінку солдатів КНДР на фронті

Сили оборони зрозуміли, хто перед ними, оскільки противник буквально сунув полем. Росіяни зазвичай пересуваються меншими групами і тримаються ближче до лісосмуг. А от корейці виказали себе, йдучи великою групою.

Українські військові припустили: або солдати Кіма не розуміють, що відбувається, або їх зумисне відправляють на забій.

Ми були дуже здивовані, ми ніколи не бачили нічого подібного – від 40 до 50 людей, які бігають по полю. Це ідеальна мішень для артилерії та операторів "Мавіків". Росіяни ніколи так не бігали,

– сказав командир підрозділу БпЛА.

Інший оператор БпЛА розповів, що північнокорейські солдати не навчилися ховатися від дронів. Тож одні стояли в полі та стріляли в дрони, доки інші продовжували нести рюкзаки, з боєприпасами та провізією.

Утім, розвідники вказали, що деякі корейці ховалися за деревами та стурбовано дивилися на безпілотники.

Цікаво! КНДР визнала втрати – принаймні про це написало Центральне телеграфне управління Кореї. Мова про бої вихідними біля російських сіл Плехово, Ворожба і Мартинівка.

Війська КНДР можуть атакувати Україну не тільки на Курщині

Один з українських військовопосадовців розповів на правах анонімності, що Росія не розгорнула на фронті батальйон північнокорейських військ. Зараз він у Бєлгородській області Росії – і може атакувати на Харківському напрямку, адже Харківщина межує з Бєлгородщиною. Або ж батальйон відправлять на Курщину.