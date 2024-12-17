Зокрема, каже президент Зеленський, росіяни спалюють північнокорейським військовим обличчя, передає 24 Канал.

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Втрати серед солдатів КНДР, які воюють за Путіна, зростають

Мережею почали ширитися кадри з нібито госпіталю у Курську. Там були помічені перші поранені військовослужбовці КНДР.

Як пишуть пабліки, госпіталь розташований на вулиці Пирогова, 20. За останні дні туди доправили понад 100 північнокорейців із пораненнями різного типу. Для них передбачено окреме харчування, а для розміщення виділено окремий поверх.

Військові КНДР у російському госпіталі: дивіться відео

Значні втрати серед солдатів Кім Чен Ина свідчать про те, що росіяни надалі використовують їх як гарматне м’ясо, відправляючи на передову без належної підготовки та підтримки.

До слова, у Силах спеціальних операцій показали епічні кадри знищення північнокорейських військових.