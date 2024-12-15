Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

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Військові КНДР в Україні

Російські загарбники вже почали кидати війська КНДР у бої у зведених підрозділах. Втім, наразі Сили оборони не мають інформації щодо залучення північнокорейських солдатів на Сході України.

Не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях,

– зазначив Назар Волошин.

Водночас речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, українські захисники готові дати відсіч як і російським, так і північнокорейським солдатам. Окупантів будуть ліквідувати.

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До речі, напередодні у ГУР заявили, що військові з КНДР зазнали втрат у Курській області та з переляку "надвохсотили" кадирівців. За даними воєнної розвідки станом на 14 грудня орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів становлять близько 200 військовослужбовців.