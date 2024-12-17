Відповідні кадри оприлюднив Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал.

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Росіяни спалюють обличчя північнокорейських військових

Український лідер зауважив, навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від російських загарбників уже й бути не може, врешті-решт бачимо щось гірше.

Агресор не тільки залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти позицій українських захисників, але й намагається приховати їхні втрати.

Раніше в окупантів були спроби тримати в таємниці присутність військових КНДР. Зокрема, коли їх тренували, забороняли показувати обличчя. Будь-які докази присутності північнокорейських солдатів російські загарбники намагалися видалити.

А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових,

– заявив Володимир Зеленський.

Наголосив, це демонстрація зневаги до всього людяного, яка зараз панує в Росії. Президент констатував, немає жодної причини, аби бійці з Північної Кореї воювали й гинули за Путіна. І навіть після загибелі від Росії на них чекає лише знущання.

Це божевілля треба зупинити – зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну,

– підкреслив український лідер.

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Росіяни спалюють обличчя військовим з КНДР: дивіться відео