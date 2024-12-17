Відомо, що Москва кидає військових КНДР на фронт у Курській області без бронетехніки, передає 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

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Покарання за службу Путіну

Гарячий прийом північнокорейським військам у Курській області влаштували воїни 8-го полку ССО. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47.

Також у цей період воїни ССО уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл.

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Відправити на концерт Кобзона для "культурної просвіти" кілька десятків північнокорейців могли і воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ. Вони теж поділилися епічними кадрами невдалих спроб ворога атакувати українські позиції.

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Бійці розповіли, що лише за два дні росіяни втратили понад 50 осіб особового складу, а ще понад 100 "вояк" отримали важкі поранення. Вони не виключають, що серед них можуть бути військові з Північної Кореї, які завзято йдуть пачками "на м’ясо".

Однак стверджувати, що це були саме корейські найманці, будемо тільки після того, як який кореєць в полоні розкаже про свою нелегку долю,

– наголосили у бригаді.

До слова, за словами президента Зеленського, росіяни, щоб приховати втрати серед солдатів КНДР спалюють їм обличчя.