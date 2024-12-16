Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації, лейтенанта Андрія Коваленка. Про застосування військових КНДР безпосередньо на фронті в Курській області стало відомо 14 грудня.

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Як росіяни застосовують солдатів КНДР на фронті

За словами Андрія Коваленка, тактика із застосуванням військових з Північної Кореї до боїв у Курській області Росії полягає наступним чином: солдатів з КНДР накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно.

Втрати в них (північнокорейських солдатів у Росії – 24 Канал) значні,

– наголосив керівник Центру протидії дезінформації.

Натомість лейтенант наголосив, що так звані російські "військкори" намагаються уникати новин про невдачі військових з КНДР, і роблять все, аби розповідати про їхні "вдалі дії", приховуючи втрати.

До слова, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати інформацію щодо втрат північнокорейських солдатів у Курській області Росії. Він сказав російським пропагандистам "звертатися до міноборони щодо цих даних".

Водночас у мережі опублікували фото з та відео з дрона, які показують втрати російських та північнорейських військ у Курській області. На опублікованих кадрах зображено кілька десятків тіл ворожих солдатів, розміщених у рядок на снігу. За словами Андрія Коваленка, справжня кількість втрат є більшою, аніж на опублікованих знімках.