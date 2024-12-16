Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации, лейтенанта Андрея Коваленко. О применении военных КНДР непосредственно на фронте в Курской области стало известно 14 декабря.

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Как россияне применяют солдат КНДР на фронте

По словам Андрея Коваленко, тактика с применением военных из Северной Кореи к боям в Курской области России заключается следующим образом: солдат из КНДР накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно.

Потери у них (северокорейских солдат в России – 24 Канал) значительные,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Зато лейтенант отметил, что так называемые российские "военные" пытаются избегать новостей о неудачах военных из КНДР, и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о потерях северокорейских солдат в Курской области России. Он сказал российским пропагандистам "обращаться к минобороны по этим данным".

В то же время в сети опубликовали фото с и видео с дрона, которые показывают потери российских и северокорейских войск в Курской области. На опубликованных кадрах изображено несколько десятков тел вражеских солдат, размещенных в ряд на снегу. По словам Андрея Коваленко, настоящее количество потерь является большей, чем на опубликованных снимках.