Пресс-секретарь Путина отказался отвечать на вопрос о возможных потерях среди военных КНДР в Курской области, передает 24 Канал.

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Это вопрос к минобороны,

– цитируют Пескова российские СМИ.

Известно, что подразделения армии КНДР 14 и 15 декабря 2024 года понесли серьезные потери в боях, включая погибших и пропавших без вести. Это заставляет Россию искать пути доукомплектования своих войск. Из 94 отдельной бригады армии КНДР был направлен дополнительный личный состав.

Украинские бойцы опубликовали фото и видео с места боев, где видно тела 22 вражеских солдат на снегу после штурмов.

Ранее 24 Канал писал, что в России находится около 11 тысяч экипированных советским оружием северокорейских военных, а в местах их размещения действует особый контрразведывательный режим.