Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГУР. За последние два дня погибли и были ранены десятки северокорейских военных.

Читайте также Украина уничтожила российский поезд с 40 цистернами горючего на 4 миллиона долларов, – источники

КНДР понесла потери в Курской области

В течение 14 и 15 декабря 2024 года подразделения армии КНДР понесли серьезные потери во время активных боевых действий на территории Курской области.

В районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

Угроза дальнейших атак и активных боев оставалась высокой, поэтому в районе села Куриловка было зафиксировано исчезновение без вести трех солдат армии КНДР.

Эти потери заставили командование северокорейской армии осуществить доукомплектование штурмовых групп новыми силами. В частности, из 94 отдельной бригады армии КНДР был направлен дополнительный личный состав для продолжения боевых операций на Курщине.