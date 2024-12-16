Прессекретар Путіна відмовився відповідати на запитання про можливі втрати серед військових КНДР у Курській області, передає 24 Канал.

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Це питання до міноборони,

– цитують Пєскова російські ЗМІ.

Відомо, що підрозділи армії КНДР 14 та 15 грудня 2024 року зазнали серйозних втрат у боях, включно з загиблими та зниклими безвісти. Це змушує Росію шукати шляхи доукомплектування своїх військ. З-поміж 94 окремої бригади армії КНДР було направлено додатковий особовий склад.

Українські бійці опублікували фото та відео з місця боїв, де видно тіла 22 ворожих солдат на снігу після штурмів.

Раніше 24 Канал писав, що у Росії перебуває близько 11 тисяч екіпірованих радянською зброєю північнокорейських військових, а у місцях їх розміщення діє особливий контррозвідувальний режим.