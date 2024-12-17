Известно, что Москва бросает военных КНДР на фронт в Курской области без бронетехники, передает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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Наказание за службу Путину

Горячий прием северокорейским войскам в Курской области устроили воины 8-го полка ССО. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47.

Также в этот период воины ССО поразили две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл.

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Отправить на концерт Кобзона для "культурного просвещения" несколько десятков северокорейцев могли и воины 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ. Они тоже поделились эпическими кадрами неудачных попыток врага атаковать украинские позиции.

Работа десантников по противнику: смотрите видео

Бойцы рассказали, что только за два дня россияне потеряли более 50 человек личного состава, а еще более 100 "вояк" получили тяжелые ранения. Они не исключают, что среди них могут быть военные из Северной Кореи, которые упорно идут пачками "на мясо".

Однако утверждать, что это были именно корейские наемники, будем только после того, как какой кореец в плену расскажет о своей нелегкой судьбе,

– отметили в бригаде.

К слову, по словам президента Зеленского, россияне, чтобы скрыть потери среди солдат КНДР, сжигают им лица.