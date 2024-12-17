Речник Держдепу США Метью Міллер під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив, що солдати КНДР є законними цілями для українських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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За яких умов вважатимуть посилення ескалації
Міллер зазначив, що солдати КНДР є комбатантами й американська сторона обізнана про те, що серед них є жертви у Курській області.
І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Північної Кореї,
– каже представник Держдепу США.
Нагадаємо, що 15 грудня в мережі з'явилися кадри, на яких видно 22 тіла російських та північнокорейських солдатів. Наразі українським військам вдається відбивати ворожі атаки у Курській області та завдавати значних втрат противнику.