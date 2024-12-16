На опублікованих кадрах видно, як піші колони солдатів КНДР атакують артилерією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 17-ту окрему важку механізовану Криворізьку бригаду.

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Що відомо про знищення військових КНДР на Курщині

Бійці бригади знищили північнокорейську піхоту з допомогою FPV-дронів та касетних боєприпасів. За даними проєкту WarArchive, ліквідація ворожих підрозділів відбулася неподалік від села Крем'яне Кореневського району.

Знищення солдатів КНДР: відео 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади

Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни кидають в бій військових КНДР на Курщині без бронетехніки. Там додали, що окупанти приховують втрати серед північнокорейських солдатів.

Водночас у Пентагоні заявили, що є ознаки того, що військові Північної Кореї були вбиті або поранені в боях на Курщині. Там зауважили, що втрати КНДР є доволі серйозними.

Нагадаємо, що 15 грудня в мережі з'явилися кадри, на яких видно 22 тіла російських та північнокорейських солдатів. Наразі українським бійцям вдається відбивати ворожі атаки на Курщині та завдавати противнику значних втрат.