На опубликованных кадрах видно, как пешие колонны солдат КНДР атакуют артиллерией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 17-ю отдельную тяжелую механизированную Криворожскую бригаду.

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Что известно об уничтожении военных КНДР в Курской области

Бойцы бригады уничтожили северокорейскую пехоту с помощью FPV-дронов и кассетных боеприпасов. По данным проекта WarArchive, ликвидация вражеских подразделений состоялась неподалеку от села Кремяное Кореневского района.

Уничтожение солдат КНДР: видео 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что россияне бросают в бой военных КНДР на Курщине без бронетехники. Там добавили, что оккупанты скрывают потери среди северокорейских солдат.

В то же время в Пентагоне заявили, что есть признаки того, что военные Северной Кореи были убиты или ранены в боях на Курщине. Там отметили, что потери КНДР являются довольно серьезными.

Напомним, что 15 декабря в сети появились кадры, на которых видно 22 тела российских и северокорейских солдат. Сейчас украинским бойцам удается отражать вражеские атаки на Курщине и наносить противнику значительные потери.