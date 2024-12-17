Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне заявил, что солдаты КНДР являются законными целями для украинских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Пехоту КНДР на Курщине накрыли кассетными боеприпасами: в сети появились эффектные кадры

При каких условиях будут считать усиление эскалации

Миллер отметил, что солдаты КНДР являются комбатантами и американская сторона осведомлена о том, что среди них есть жертвы в Курской области.

И если они пересекут границу с Украиной, это будет считаться дополнительной эскалацией со стороны правительства России, а также со стороны правительства Северной Кореи,

– говорит представитель Госдепа США.

Напомним, что 15 декабря в сети появились кадры, на которых видно 22 тела российских и северокорейских солдат. Сейчас украинским войскам удается отражать вражеские атаки в Курской области и наносить значительные потери противнику.