Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Kyodo News.

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Яку допомогу отримує Росія від КНДР

Президент України повідомив, що Північна Корея продовжує підтримувати Росію у її загарбницькій війні проти України. Так, нашій державі офіційно відомо про 12 000 військових КНДР, які воюють на боці Москви. Мовиться як про офіцерів, так і про рядових солдатів.

Серед військових КНДР вже є загиблі та поранені. Втім, Зеленський наголосив, що наразі не має статистики щодо цього питання.

Крім того, Росія отримує від Північної Кореї озброєння. Український президент пригадав, що є докази перекидання військової техніки (РСЗВ, важка техніка тощо) та озброєння. Мовиться не лише про балістичні ракети, а й про артилерійські боєприпаси. Так, протягом 2024 року Росія отримала від КНДР близько 3,5 мільйона артилерійських снарядів.

Якщо ми бачимо цифри, що 3,5 млн були протягом цього року, тільки артилерійських снарядів від Північної Кореї передані Росії для війни з нами. Якщо ми бачимо, що вони (окупанти – 24 Канал) розраховують ще на кілька мільйонів у 2025 році. Ми це бачимо за документами,

– наголосив Зеленський.

Раніше у ЗМІ писали, що Росія отримала від КНДР установки M1991. Це системи залпового вогню, які здатні вражати цілі на відстані близько 40 кілометрів.