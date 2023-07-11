Известно, что в сентябре 2022 года россиянин был ранен, однако выжил. Но на этот раз он окончательно отправился на "концерт Кобзона" и не будет больше воевать в Украине.

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Что известно о ликвидации российского генерала

Сегодня (11 июля – 24 Канал) в районе Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 года его уже "трехсотили", но он выжил,

– заявил Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, на этот раз говорят, что могилизация проведена окончательно.

В Бердянске было громко

В телеграм-канале "Бердянск Сегодня" написали, что громко в районе города было ориентировочно в 3:30 ночью 11 июля. В частности, была серия громких взрывов, которые слышал весь город и ближайшие села.

Работало и ра**стское ПВО. После громких взрывов – невероятная активность вражеской авиации. Предварительно – попадание в скопление врага или склад боекомплекта. Но мы надеемся, что это все в аэропорт. Есть некоторые признаки этого,

– заявили в телеграм-канале.

Также там добавили, что ждут официальную информацию от Генштаба.

Это уже второй уничтоженный генерал с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Недавно российские журналисты BBC с изданием "Медиазона" установили, что с 4 июня 2023 года в Украине погибли:

один российский генерал;

два полковника;

три подполковника российских вооруженных сил;

12 офицеров.

СМИ заявили, что с начала контрнаступления ВСУ они зафиксировали существенный рост потерь среди российских офицеров – особенно старшего звена. В последний раз это было в начале полномасштабной войны России против Украины.

Известно, что 12 июня в зоне активных боевых действий был ликвидирован российский генерал Сергей Горячев.

Цоков уже был ранен в Луганской области