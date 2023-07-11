Известно, что в сентябре 2022 года россиянин был ранен, однако выжил. Но на этот раз он окончательно отправился на "концерт Кобзона" и не будет больше воевать в Украине.
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Что известно о ликвидации российского генерала
Сегодня (11 июля – 24 Канал) в районе Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 года его уже "трехсотили", но он выжил,
– заявил Андрющенко.
По словам советника мэра Мариуполя, на этот раз говорят, что могилизация проведена окончательно.
В Бердянске было громко
В телеграм-канале "Бердянск Сегодня" написали, что громко в районе города было ориентировочно в 3:30 ночью 11 июля. В частности, была серия громких взрывов, которые слышал весь город и ближайшие села.
Работало и ра**стское ПВО. После громких взрывов – невероятная активность вражеской авиации. Предварительно – попадание в скопление врага или склад боекомплекта. Но мы надеемся, что это все в аэропорт. Есть некоторые признаки этого,
– заявили в телеграм-канале.
Также там добавили, что ждут официальную информацию от Генштаба.
Это уже второй уничтоженный генерал с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Недавно российские журналисты BBC с изданием "Медиазона" установили, что с 4 июня 2023 года в Украине погибли:
- один российский генерал;
- два полковника;
- три подполковника российских вооруженных сил;
- 12 офицеров.
СМИ заявили, что с начала контрнаступления ВСУ они зафиксировали существенный рост потерь среди российских офицеров – особенно старшего звена. В последний раз это было в начале полномасштабной войны России против Украины.
Известно, что 12 июня в зоне активных боевых действий был ликвидирован российский генерал Сергей Горячев.
Цоков уже был ранен в Луганской области
- В сентябре 2022 года Генштаб ВСУ рассказал, что наши военные ранили российского генерал-майора Цокова. Это произошло в районе населенного пункта Сватово Луганской области.
- Стоит отметить, что Цоков – командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии России. Тогда писали, что генерал был эвакуирован с места дислокации и что воевать он не может.
- Интересно, что "хлопок" с оккупантом тогда случился накануне его дня рождения. Он родился 23 сентября 1971 года.
- Известно также, что для Цокова это не первая война – он воевал в Сирии и участвовал в двух чеченских войнах.
- Из-за военных преступлений находился под санкциями Украины, Великобритании, Новой Зеландии, Швейцарии и стран ЕС. Он причастен к ракетным ударам по украинским городам.