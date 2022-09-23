В Генштабе сообщили, что после огневого поражения Вооруженных Сил в Украине в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков.

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По имеющейся информации, его эвакуировали с места дислокации 20 сентября. Такой себе подарок для оккупанта ко дню рождения.

Что известно о генерал-майоре Цокове

Генерал-майор Олег Цоков родился 23 сентября 1971 года . Он военный преступник , ведь участвовал в двух чеченских войнах и бывал на войне в Сирии.

родился 23 сентября 1971 года В 1993 году он окончил Ташкентское общевойсковое командное училище и начал службу с должности командира взвода в одной из частей Сибирского военного округа.

В частях этого округа прошел должности командира роты, заместителя командира батальона, семь лет командовал батальоном, три с половиной года был заместителем командира 74-й бригады Сибирского военного округа, командовал мотострелковым полком.

После этого был назначен начальником штаба бригады в Восточном военном округе, затем получил аналогичную должность в Южном военном округе.

В 2022 году его сделали командиром 144-й гвардейской мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Смоленске и участвует в российско-украинской войне.

Отметим, что в августе 2014 года Цоков возглавил 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота, базирующуюся во временно оккупированном россией Севастополе.

Минус пункты управления и техника: успехи наших воинов за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 22 сентября, авиация сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.

Вдобавок ракетные войска и артиллерия полили огнем 6 пунктов управления противника и 3 склада боеприпасов. Кроме этого, огневому воздействию подвергся личный состав оккупантов в 4 районах сосредоточения. Также наши воины нанесли удар по 3 позициям ПВО и 3 позициям артиллерии врага.