У Генштабі повідомили, що після вогневого ураження Збройних Сил в Україні в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова.

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За наявною інформацією, його евакуювали з місця дислокації 20 вересня. Такий собі подарунок для окупанта до дня народження.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай також повідомив, що продовжувати воювати Цоков не може.

Поблизу Сватового поранено російського генерала, продовжувати воювати він не може,

– написав він, уточнивши, що мовиться про Цокова.

Що відомо про генерал-майора Цокова

Генерал-майор Олег Цоков народився 23 вересня 1971 року. Він воєнний злочинець , адже брав участь у двох Чеченських війнах та бував на війні у Сирії.

, адже У 1993 році він закінчив Ташкентське загальновійськове командне училище і розпочав службу з посади командира взводу в одній із частин Сибірського військового округу.

У частинах цього округу пройшов посади командира роти, заступника командира батальйону, сім років командував батальйоном, три з половиною роки був заступником командира 74-ї бригади Сибірського військового округу, командував мотострілецьким полком.

Після цього був призначений начальником штабу бригади у Східному військовому окрузі, потім отримав аналогічну посаду у Південному військовому окрузі.

У 2022 році його зробили командиром 144-ї гвардійської мотострілецької бригади, яка дислокується у Смоленську та бере участь у російсько-українській війні.

Зауважимо, що у серпні 2014 року Цоков очолив 810-а окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту, яка базується в тимчасово окупованому росією Севастополі.

Мінус пункти правління та техніка: успіхи наших воїнів минулої доби

За минулу добу, 22 вересня, авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили й військової техніки ворога, а також 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.

На додачу ракетні війська та артилерія полили вогнем 6 пунктів управління противника і 3 склади боєприпасів. Крім цього, вогневого впливу зазнав особовий склад окупантів у 4 районах зосередження. Також наші воїни завдали удару по 3 позиціях ППО та 3 позиціях артилерії ворога.

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