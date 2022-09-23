Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за цю добу. Там доповіли про актуальну ситуацію на своїй ділянці фронту.

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Успіхи ЗСУ на Півдні

Як зазначають у відомстві, ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під українським вогневим контролем.

Авіацією України впродовж минулої доби було нанесено 13 ударів по ворогу, а силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, скерованих ворогом по наших позиціях.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, зокрема із ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 складу з боєприпасами – в Бериславському.

Ворог намагався спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту з настанням темряви. Втім, цю спробу зупинено контрольним вогневим ураженням.

Підтверджені втрати ворога складають:

18 окупантів

3 великокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С"

2 танки

2 одиниці іншої автобронетехніки

Крім того, підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.

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