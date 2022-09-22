Ще один день наближає Україну до перемоги. Про події 211 доби повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 каналу.
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05:10 Під час Генасамблеї ООН Володимир Зеленський представив "формулу чесного й справедливого миру". Вона містить 5 передумов:
- впевненість у тому, що ворог буде покараний;
- забезпечення захисту життя людини;
- відбудова безпеки та територіальної цілісності;
- забезпечення гарантій безпеки;
- рішучість боротися проти подальшої агресії.
04:30 В ОК "Південь" поділилися відомостями щодо ситуації на фронті. Упродовж минулої доби нашим морським піхотинцям вдалося знищити російський Мі-24. Крім того, українська авіація завдала 21 удару по ворогові. Вдалося уразити:
- 2 командні пункти безпосередньо в Херсоні,
- 2 пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах,
- склади боєприпасів в П'ятихатках та Херсоні,
- 3 райони скупчення озброєння, техніки й живої сили в Дудчанах і Новій Каховці,
- радіолокаційну станцію "Зоопарк" в Крутому Яру.
Крім того, ворог зазнав втрат. Наші захисники ліквідували:
- 41 загарбника,
- 4 танки,
- 12 одиниць іншої автобронетехніки,
- зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".
02:06 У мережі опублікували повний список тих, кого вдалося повернути з полону під час минулого обміну. За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, це був надзвичайно складний процес. Спочатку до переліку входило лише 50 імен, але згодом його вдалося розширити.
01:28 Президент назвав потужну команду, яка займалася звільненням з полону захисників "Азовсталі". За словами президента, операцією з повернення додому керують:
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;
- голова розвідки Кирило Буданов;
- голова СБУ Василь Малюк;
- депутат Рустем Умеров.
01:00 Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. У ньому він наголосив на тому, що медведчука обміняли на 200 захисників України. Він також додав, що за 5 командирів наша держава віддала 55 зрадників. Крім того, повернути з полону вдалося 10 іноземних військових.
Дивіться звернення Зеленського за 21 вересня: відео
00:49 Станом на цей момент глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що з полону вдалося звільнити 215 захисників нашої держави. Зауважимо, що серед них – 108 героїв "Азовсталі".
00:48 Стало відомо, що для повернення захисників України наша держава віддала віктора медведчука.
00:23 Президент Володимир Зеленський виступив на сесії Генасамблеї ООН. У своїй промові очільник держави наголосив на тому, що росія побоюється перемовин. Тож вона намагається дурити всіх, щоб бодай якось перечекати зиму. Тож Зеленський закликав визнати росію державою-спонсором тероризму.
00:10 Продовжили надходити хороші новини про звільнення захисників "Азовсталі". З полону вдалося повернути також командирів:
- Сергія Волинського,
- Святослава Паламара,
- Дениса Прокопенка,
- Олега Хоменка,
- Дениса Шлегу.