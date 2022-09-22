Еще один день приближает Украину к победе. О событиях 211 суток полномасштабной войны читайте в материале 24 канала.

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05:10 Во время Генассамблеи ООН Владимир Зеленский представил "формулу честного и справедливого мира". Она содержит 5 предпосылок:

уверенность в том, что враг будет наказан;

обеспечение защиты жизни человека;

восстановление безопасности и территориальной целостности;

обеспечение гарантий безопасности;

решительность бороться против дальнейшей агрессии.

04:30 В ОК "Юг" поделились сведениями о ситуации на фронте. За прошедшие сутки нашим морским пехотинцам удалось уничтожить российский Ми-24. Кроме того, украинская авиация нанесла 21 удар по врагу. Удалось поразить:

2 командных пункта непосредственно в Херсоне,

2 пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах,

склады боеприпасов в Пятихатках и Херсоне,

3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке,

радиолокационную станцию "Зоопарк" в Крутом Яру.

Кроме того, враг понес потери. Наши защитники ликвидировали:

41 захватчика,

4 танка,

12 единиц другой автобронетехники,

зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

02:06 В сети опубликовали полный список тех, кого удалось вернуть из плена во время прошлого обмена. По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, это был чрезвычайно сложный процесс. Сначала в список входило только 50 имен, но впоследствии его удалось расширить.

01:28 Президент назвал мощную команду, которая занималась освобождением из плена защитников "Азовстали". По словам президента, операцией по возвращению домой руководят:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;

глава разведки Кирилл Буданов;

глава СБУ Василий Малюк;

депутат Рустем Умеров.

01:00 Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. В нем он отметил, что медведчука обменяли на 200 защитников Украины. Он также добавил, что за 5 командиров наше государство отдало 55 предателей. Кроме того, вернуть из плена удалось 10 иностранных военных.

Смотрите обращение Зеленского за 21 сентября: видео

00:49 По состоянию на данный момент глава ОП Андрей Ермак сообщил, что из плена удалось освободить 215 защитников нашего государства. Отметим, что среди них – 108 героев "Азовстали".

00:48 Стало известно, что для возвращения защитников Украины наше государство отдало виктора медведчука.

00:23 Президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН. В своей речи глава государства отметил, что Россия опасается переговоров. Поэтому она пытается обманывать всех, чтобы хоть как-то переждать зиму. Поэтому Зеленский призвал признать россию государством-спонсором терроризма.

00:10 Продолжили поступать хорошие новости об освобождении защитников "Азовстали". Из плена удалось вернуть также командиров: