Нові дані про ситуацію на напрямках фронту оновив Генштаб ЗСУ. Противник зосередив зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках.

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Російські вояки обстрілюють позиції українських захисників вздовж лінії зіткнення та здійснюють заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Відбиті атаки ворога

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області. Наші воїни минулої доби відбили атаки ворога у районах трьох населених пунктів: Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Обстріли майже по всій лінії фронту

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар'їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області;

напрямку — в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області; на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам'янка, Куп'янськ та Осикове;

напрямку — в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам'янка, Куп'янськ та Осикове; на Краматорському напрямку — Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок;

напрямку — Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок; на Бахмутському напрямку — Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ;

напрямку — Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ; на Авдіївському напрямку — Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'їнка та Водяне;

напрямку — Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'їнка та Водяне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали близько 16 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Пречистівка, Гуляйпільське, Нескучне, Времівка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

Удари по ворожих позиціях

Українська авіація завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об'єктах противника.

Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об'єкти ППО та артилерії.

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