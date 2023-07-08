Журналистам удалось установить количество потерянных высокопоставленных должностных лиц российской армии за время контрнаступления ВСУ. Хотя не секрет, что враг мог потерять гораздо больше.
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Сколько враг потерял за время контрнаступления ВСУ
На основе открытых источников удалось установить имена 27 423 российских военных, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 240 человек, включая несколько высокопоставленных офицеров, которые погибли, пытаясь отразить контрнаступление Вооруженных Сил Украины,
– заявило издание.
По их данным, Россия потеряла в Украине по меньшей мере 240 человек с начала контрнаступления ВСУ. Так, с 4 июня 2023 года навсегда смешались с украинской землей по меньшей мере:
- один российский генерал;
- два полковника;
- три подполковника российских вооруженных сил;
- 12 офицеров.
СМИ пишут, что с начала контрнаступления ВСУ они зафиксировали существенный рост потерь среди российских офицеров – особенно старшего звена. Хотя в последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии испытывали только в первые месяцы вторжения в Украину.
Новый скачок потерь среди командиров указывает на то, что российские вооруженные силы так и не решили ряд своих системных проблем, поэтому решение ответственных задач (например, таких, как удержание позиций на критически важных участках фронта) требует "ручного управления" и личного присутствия старших офицеров на линии фронта или около нее,
– отметило издание.
Также ВВС совместно с изданием "Медиазона", признанным в России "иноагентом", установило, что с 4 июня по 7 июля на войне в Украине погибли по меньшей мере 553 человека. Однако у 313 погибших россиян, чью смерть подтвердили в последний месяц, не указана дата гибели.
Последние новости о потерях россиян на войне в Украине
- Россия с 24 февраля 2022 года потеряла на войне в Украине 233 440 своих бойцов. Только за последние сутки – 630 оккупантов.
- Безумные потери врага и в технике. Так, ВСУ затрофеили или превратили в металлолом более 4 тысяч танков, 410 ПВО, 315 самолетов, 309 вертолетов и много другой техники.
- Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные Силы Украины уже уничтожили в боях всю наиболее боеспособную часть российской армии. Теперь Путин вынужден унижаться перед такими режимами, как в Иране, чтобы получить оружие. Также Россия, которая претендовала быть второй в мире, ищет помощи у изгнанников.
Потери врага 8 июля / Инфографика Генштаба