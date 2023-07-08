Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 630 оккупантов. Во время полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 233 440 своих бойцов.

Смотрите также Потери врага в 10 раз больше, – генералы рассказали, как продвигается контрнаступление ВСУ

Потери агрессора в технике

танков – 4074 (+4),

боевых бронированных машин – 7953 (+9),

артиллерийских систем – 4346 (+16),

РСЗО – 661 (+3),

средства ПВО – 410 (+2),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 309 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3666 (+14),

крылатые ракеты – 1271 (+0),

корабли/катера – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16),

специальная техника – 619 (+7).



Потери врага 8 июля / Инфографика Генштаба

Важно! С начала полномасштабного вторжения прошло уже 500 дней и ночей, а победа Украины неотвратима, а вместе с ней – и крах кремлевского режима. 24 Канал вспоминает, как Украина пережила 500 дней российского вторжения и чего ждать дальше.

Главное о ситуации на фронте