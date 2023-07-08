Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 630 оккупантов. Во время полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 233 440 своих бойцов.

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Потери агрессора в технике

  • танков – 4074 (+4),
  • боевых бронированных машин – 7953 (+9),
  • артиллерийских систем – 4346 (+16),
  • РСЗО – 661 (+3),
  • средства ПВО – 410 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3666 (+14),
  • крылатые ракеты – 1271 (+0),
  • корабли/катера – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16),
  • специальная техника – 619 (+7).


Потери врага 8 июля / Инфографика Генштаба

Главное о ситуации на фронте

  • По данным Минобороны, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях . Там продолжаются горячие бои. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
  • По словам Анны Маляр, наши защитники "фактически перемолачивают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных".
  • Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях.