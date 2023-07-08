Вторжение началось ранним утром 24 февраля 2022 года с массированного ракетного обстрела всей Украины. В первые часы Россия запустила более 150 крылатых ракет разных типов. Их целями были украинские аэродромы, системы ПВО, воинские части, а также гражданские дома.

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Сначала казалось, что обстрелы гражданских объектов – это какая ошибка. Эксперты предполагали, что россияне используют старые карты. При этом в реальности на месте бывших военных объектов стараниями лихих застройщиков уже давно появились многоэтажки-человейники, но нет, дальнейшие обстрелы доказали, что целью россиян был и, к сожалению, остается именно террор гражданского населения.

Так было на третий день большой войны, когда российская ракета "Калибр" попала в жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве, так было и на 498-й день вторжения, когда опять же "калибры" попали по жилым домам во Львове и убили 10 гражданских.

Первые удары по Киеву и недавние атаки по Львову / фото ГСЧС

Хронология блицкринжа

Синхронно с ракетами, Россия начала наступление 200-тысячной армией на широком фронте, растянувшейся более чем на 1 000 километров.

Враг наступал одновременно по многим направлениям, россияне совершили мощные обстрелы с помощью артиллерии и авиации, благодаря чему прорвались из оккупированного Крыма на материковую Украину и рванули в сторону Новой Каховки, Энергодара (ЗАЭС была захвачена 4 марта) и Херсона.

Уже через несколько часов враг был под Харьковом, захватил Чернобыльскую АЭС, самоубийственно окопался в "Рыжем лесу", а его механизированные колонны двинулись на Киев. На Донбассе, где оборону держали самые боеспособные украинские части, Россия также начала наступать чуть ли не на всех участках, но сразу же понесла большие потери. Не считаясь с ними, армия Путина "мясными атаками" двигалась вперед.

Россияне сделали ставку на скорость, они планировали блицкриг и считали, что смогут завершить всю войну (в России до сих пор называют "специальной военной операцией" за 2 недели, при чем Киев должен пасть за 3 дня).

Вишенкой на торте российского блицкрига были элитные части, которые враг массово десантировал в окрестностях Киева в первые часы вторжения. Россиянам удалось закрепиться на аэродроме под Гостомелем (менее 30 км от столицы Украины). Там элитный российский десант и погиб. Часть десантников была уничтожена вместе с вертолетами и боевыми самолетами еще в небе, остальные – разгромила славная украинская артиллерия и наспех собранные ополченцы вместе с бойцами ВСУ, спецназом СБУ, полицейскими и воинами Нацгвардии.



Гостомель, 24 февраля 2022 года / фото из соцсетей

В эти дни родилась легенда "байракторов". Турецкие дроны на службе ВСУ стали карой небесной для многокилометровых колонн оккупантов. Благодаря ударам самих "байракторов" и данным, которые они предоставляли артиллеристам, Россия потеряла уже в первые дни вторжения сотни единиц техники и тысячи людей своей военной элиты, которую годами готовила к "можем повторить".

Россияне умирали и горели повсюду в окрестностях Харькова, в лесах под Киевом, в промках Донбасса и степях украинского юга. Украина сполна использовала тактику маневренной обороны, которая оказалась чрезвычайно эффективной, позволила нанести врагу максимальное поражение и одновременно сохранить драгоценные жизни защитников.

Тогда стало ясно, что блицкриг провалился и парадов ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Харькове не будет. Украинцы в эти дни объединились и показали себя героями и патриотами, готовыми отдать не только последние деньги, но и собственную жизнь за свободу родной земли, но прежде всего – убивать врагов. Именно так, как обещали россиянам накануне вторжения министр обороны Резников и главнокомандующий ВСУ Залужный.

Западные разведки не оставляли украинскому сопротивлению шансов и настойчиво предлагали президенту Зеленскому и другим представителям украинской власти эвакуацию и надежду на продолжение хотя бы партизанской борьбы, вместо этого увидели их в Киеве, на рабочем месте и без всяких мыслей о капитуляции.

Так весь мир осознал мужество украинцев, их стойкость и решительность. После этого отношение к Украине изменилось. У союзников исчез образ европейского Афганистана, они увидели, что никто не боится оккупантов, не собирается убегать, а дает им бой и держит удар.

Бои в Мариуполе и на Юге

Это был сложный период. Высадка российского десанта на Юге и прорыв россиян из Чонгара через админграницу с Крымом поставила в сложное положение группировки ВСУ, которые фактически предстали перед риском окружения и вынуждены были под обстрелами эвакуироваться через Днепр в районе Херсона, словно через горлышко бутылки.

Собственно из-за эвакуации войск не был взорван Антоновский мост, который россияне захватили 26 февраля, двигаясь фактически на плечах отступающей украинской армии. Тогда же враг начал оцепление Херсона, а 1 марта установил полный контроль над областным центром. В тот день в городском Сиреневом парке россияне совершили военное преступление массовый расстрел пленных украинских защитников.



Крест на поврежденном стволе дерева в Сиреневом парке в память о погибших бойцах Теробороны, расстрелянных российскими военными в начале марта / фото Тараса Ибрагимова / Суспільне

Масштабировать успех россияне не смогли – ВСУ отступили в Николаев и стали в оборону, прорвать которую враг не смог. Путинский вертолетный десант был разгромлен на подступах к Николаеву бойцами ВСУ и патрульными полицейскими.

Так провалился план России мгновенно захватить Юг и прорваться в Одессу. Не решился враг и на десант из Черного моря, испугавшись решимости одесситов и прислушавшись к пророческому "Русский военный корабль, иди…".

На другом направлении враг имел большие успехи – в окружение попал Мариуполь. Полумиллионный город защищала большая группировка украинских воинов. Защитники Мариуполя дали россиянам ожесточенный бой и заставили их заплатить страшную цену. Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней, 82 дня – в полном окружении, она стала примером подлинного героизма.



Украинский военный на территории разрушенного завода "Азовсталь" в Мариуполе, 16 мая 2022 года / фото: Ореста Дмитрия Казацкого из полка "Азов"

Последним организованным очагом сопротивления в Мариуполе была крепость "Азовсталь" – защитники готовы были стоять до последнего, чтобы унести как можно больше жизней россиян, но подчинились приказу верховного главнокомандующего президента Зеленского сложить оружие. Впоследствии Украина вернет героев из плена (последний обмен состоялся на 498-й день вторжения), к сожалению, не всех. Более 50 украинских защитников были зверски убиты россиянами в Оленовке, часть героев Мариуполя до сих пор остаются в плену.

Российский жест "доброй воли"

На Севере россияне продвинулись вплотную к Киеву, захватили столичные пригороды, но в то же время оказались в ловушке. Растянутые колонны врага на немногочисленных дорогах стали мишенью для "байракторов" и "арты", вперед оккупанты двигаться не могли из-за подрыва дамбы в селе Демидов и полноводья, вызванного разливом реки Ирпень.

Таким образом, россияне остались без резервов и тыла. Не пришло враждебное подкрепление – элитные танковые части россиян были разбиты в Сумской области во встречных боях в районе Тростянца. Не помогло россиянам и ощутимое преимущество в авиации, они не смогли уничтожить украинскую ПВО и оказались не готовы к тому, что чуть ли не под каждым кустом их самолеты ждали ребята с ПЗРК, повторить успех "ковровых бомбардировок" Сирии или Грузии россияне не смогли.



Украинские воины сбивали российские самолеты / фото Воздушных сил Украины

Возникла патовая ситуация, но у России еще было немало козырей на руках, а потому решила их "отоварить" путем переговоров. Москва могла себе позволить диктовать условия и планировала заставить Украину заключить что-то типа "нового Минска".

Однако россиян подвело их тщеславие и высокомерие, переговоры затянулись, а в это время северная группировка оккупантов оказалась под угрозой окружения и уничтожения. В киевских лесах началось настоящее сафари на россиян, ради которого за оружие взялись не только бойцы ВСУ и ТРО, полицейские, сотрудники СБУ и ГСЧС, но даже пенсионеры и фермеры.

Кто не мог держать оружие в руках или банку консервации против дронов, стал волонтером. Отечественная война стала делом каждого.

Чтобы избежать разгрома, Россия объявила о "жесте доброй воли" и приказала остаткам войск отступать из-под Киева. В конце марта россияне отступили, 1 апреля украинские военные вошли в оставленную врагом Бучу. Увиденное шокировало весь мир. Оказалось, что россияне устроили в городе резню гражданского населения.

Впоследствии выяснилось, что акт геноцида украинцев в Буче, где были уничтожены более 400 гражданских, не был случайным. В других освобожденных городках и селах Украины было то же самое – россияне творили массовые зверства и системно совершали военные преступления. Утаить такое в 21 веке было просто невозможно и мир тогда увидел, чем является Россия. После выявления фактов геноцида ни о каких переговорах с оккупантами не могло быть и речи.



Владимир Зеленский впоследствии признается, что увиденное в Буче стало для него самым большим шоком / фото AFP / ОП

Новое наступление оккупантов и снарядный голод ВСУ

После поражения под Киевом россияне решили сменить стратегию. Она заключалась в отказе в наступлении одновременно на всех фронтах и концентрации на генеральном сражении, в котором должна была быть уничтожена самая боеспособная часть сил сопротивления. Россия запланировала встречными ударами с севера Донбасса и Запорожья оцепить восточную группировку ВСУ и уничтожить ее. Залогом успеха Кремль считал количественное преимущество в технике и артиллерии. на каждый украинский снаряд в первые месяцы вторжения оккупанты отвечали 10 – 15 своими.

ВСУ начали ощущать снарядный голод и в мае – июне оказались в критическом положении. Благодаря этому, наступление России на Донбассе имело успех, но на Запорожье в условиях открытых степей значительное преимущество оккупантов во всем, кроме боевого духа, уже не было критическим фактором. На северном Донбассе Россия наступала, используя тактику "огненных валов" и "мясных штурмов", просто равняя все с землей и засыпая все телами своих солдат. Украинцы отчаянно дрались, но россияне сносили "артой" целые города, лишая защитников не только "опорников", а и элементарного прикрытия.



Впоследствии ВСУ все же удалось избежать снарядного голода.

24 июня 2022 украинцы покинули Северодонецк, 3 июля ВСУ вышли из Лисичанска и стали на новой линии обороны с центром в Бахмуте. За следующие 11 месяцев линия фронта не продвинется дальше нескольких десятков километров несмотря на все старания и бесчисленные жертвы россиян.Фронт стабилизируется на линии Соледар – Бахмут – Курдюмовка, дальше на Запад, враг не прорвался.

Ничего не вышло у россиян и на Юге. После потери флагмана черноморского флота России крейсера "Москва" (того же, который "русский военный корабль") оккупантам стало очень не по себе в Черном море – они превратились во временно живую мишень. Утратив несколько кораблей и целый арсенал техники, Россия бесславно сбежала с острова Змеиный. Интересно, что бездарный побег со стратегически важного острова россияне снова назвали "жестом доброй воли".

Харьковская наступательная сенсация и освобождение Херсона

Главным результатом боев начала лета 2022 стало истощение оккупантов. Россия потеряла много техники и большую часть своей армии, которую так долго готовила. Также Украина выиграла время. Оно было использовано с пользой – украинской дипломатии удалось убедить мир увеличить и разнообразить поставки военной помощи. Благодаря настойчивости лично президента Зеленского, слаженной работе Министерства иностранных дел, а также массовым акциям украинских общин и людей доброй воли по всему миру было преодолено табу на поставку Украине тяжелого вооружения.

ВСУ получили современную артиллерию натовских калибров и "длинную руку" – системы HIMARS. Благодаря этому силы обороны начали массово выносить тыловые склады московитов и их марионеток из террористических формирований "ДНР"/"ЛНР", уничтожая запасы топлива, техники и снарядов, а также живую силу врага. Это было начало перелома в войне.

HIMARS стали страшным сном для врага: смотрите видео

В последующие месяцы Украина продемонстрировала всему миру, что способна не только держать удар, но и проводить сложные наступательные операции. Что важно – успешные, эффективные и эффектные. В августе 2022 года началась битва за Бахмут, тогда же ВСУ и ТРО начали активные боевые действия на Юге в коридоре между Николаевом и Херсоном. Россия была вынуждена реагировать на это и перебрасывать боеспособные части на южное направление, тем самым обнажая другие участки фронта. ВСУ этим прекрасно воспользовались – в начале сентября украинцы начали наступательную операцию в Харьковской области. Для россиян она оказалась большой неожиданностью.

В результате стремительных ударов мобильных групп и надежной работы артиллерии украинцы за считанные дни освободили почти всю Харьковскую область вместе со стратегически важными городами Балаклея, Изюм в Купянск. Всюду ВСУ взяли хорошие трофеи. московиты бросали целые роты танков и другой техники. Успешная харьковская операция ликвидировала плацдарм россиян на северном Донбассе и сняла угрозу оцепления Бахмута и Северска. Для врага это стало шоком, а для всего мира – доказательством успешности украинского сопротивления.

Важно Бегите, пока можете: как ВСУ ударили по Антоновскому мосту и шокировали россиян

После успехов на северо-востоке Украины пришел черед Юга. Еще в середине июля 2022 года ВСУ ударами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне и другим переправам через Днепр парализовало логистику 30-тысячной группировки российских террористов на Правобережье.

Оккупанты фактически оказались в мышеловке и должны были либо умереть, либо убегать. Новый командующий оккупационными силами генерал Суровикин (интересно, где он сейчас) выбрал второй вариант, который назвал "непростым решением". Россияне начали покидать правый берег Днепра, а 11 ноября 2022 года Херсон был освобожден.

Дальнейшим успехам ВСУ помешала погода и "снарядный голод" – летние запасы, предоставленные союзниками по коалиции "Раммштайн", были исчерпаны, а новые не пришли вовремя. Встал вопрос об усилении ВСУ новыми видами вооружения. В первую очередь говорилось о системах ПВО и ПРО.

Россия активирует "генерала Мороза"

После успешной харьковской наступательной операции и эффектного взрыва, который вывел из строя Керченский мост, Россия придумала новую преступную тактику – обстрелы гражданской инфраструктуры. Враг намеренно выводил из строя электростанции и подстанции, чтобы оставить украинцев без света и тепла. Чтобы уберечься от геноцида, Украине нужны были системы ПВО.



В результате повреждения российскими ракетами критически важных инфраструктурных объектов Киева, большинство районов столицы были обесточены, а люди в домах остались и без воды, тепла и связи / фото Евгения Малолетки / AP

Запад, опасаясь "эскалации", не спешил, но должен был уступить под давлением Украины и общественности. Для этого потребовался официальный визит Зеленского в США, который до этого не покидал пределы Украины.

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Также Украина задала вопрос о передаче союзниками танков, ракет дальнего действия и самолетов. И если танковая коалиция была создана в первой половине 2023 года, благодаря лидерству Польши, Великобритании и пробуждению от летаргического сна Германии, "толстые" ракеты предоставил Лондон (вопрос американских ATACAMS до сих пор не решен), то создание коалиции истребителей ощутимо подвисает. Соглашение о ней вроде бы есть, но также есть немало бюрократических препятствий и "непонятных" задержек.

После катастрофических осенних поражений на фронте в России начало кончаться "пушечное мясо". Выход был найден в так называемой "частичной мобилизации" – начиная с сентября 2022 года "под штык" было поставлено несколько сот тысяч россиян. Они были не обучены и не особо мотивированы воевать (в отличие от их родных, которые за смерть такого россиянина могли претендовать на солидные, по меркам России деньги – 5 миллионов рублей, плюс страховые выплаты).

"Мобики" активно гибли, но смогли решить проблему армии России в живой силе, благодаря чему ВСУ не сумели развить свой успех на Юге и на Востоке (в районе Лимана и Донбасса). А дальше наступила зима и активные боевые действия ВСУ остановились.

Москва в зиме увидела шанс, вспомнила о "генерале Морозе" и начала свое генеральное наступление. Сейчас это выглядит смешно, но западные СМИ на полном серьезе писали об ударном кулаке оккупантов из 300 000 солдат, 1 800 танков, сотен самолетов и вертолетов. И все это должно было быть брошено в бой.

Крепость Бахмут

Основу зимнего наступления России составили "мобики", солдаты "ЛНР"/"ДНР" и наемники из группы "Вагнер", которых Путин позволил пополнять за счет вербовки российских зэков. Вся эта братия поставила на поток тактику "мясных штурмов" и активизировала бои в районе Бахмута. Тыловую поддержку этому воинству оказывали восстановленные реликты сталинского времени – заградительные отряды.

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16 января 2023 года враг взял штурмом соседний Соледар и вплотную приблизился к Бахмуту. Несмотря на то, что этот город не имел особого стратегического значения, россияне и лично путинский повар/кондотьер Евгений Пригожин сделали ставку именно на захват Бахмута (факультативными целями для россиян стали Марьинка и Авдеевка, но и там больших успехов враг не имел).

Кровавые бои за городок длились более 11 месяцев и полностью сточили наступательный потенциал московитов – там погибли десятки тысяч россиян, значительная часть их до сих пор гниет где-нибудь в окрестностях города. Там было похоронено амбициозное "зимнее наступление", а также вся "весенняя кампания" армии РФ.

Только в начале июня 2023 Россия заявила, что захватила город и назвала это великой победой российского воинства. Это было неправдой – врагу так и не удалось захватить последний опорник ВСУ в районе "самолет", прикрывающий стратегически важный путь из Бахмута на Часов Яр.

Также под контролем ВСУ остались доминирующие высоты вокруг Бахмута, позволяющие вести эффективный огневой контроль над разрушенным городом. Бои за Бахмут продолжаются и сейчас, в тот момент, когда вы читаете этот материал. Силы обороны Украины активно продвигаются на флангах по окрестным селам и превращают городок в ловушку, имеющую все шансы стать братской могилой для оккупантов.



Разрушенный Бахмут / фото NYT

Украинское контрнаступление начинается

Пока россияне долбались лбом о Бахмут и стачивали там свои "зубы", Украина в тылу (на собственной территории и за рубежом) готовила силы наступления – обучение прошли два десятка новых соединений, они получили новую западную технику и оружие. Также были обновлены части и соединения, выведенные из фронта. Все вместе они готовились к большому украинскому контрнаступлению. Оно началось в июне 2023 года с разведки боем.

Украина сначала задействовала несколько новых бригад для прощупывания слабых мест российской обороны сразу на широком участке фронта. на Луганщине, Донетчине и на Юге (в направлении Бердянск и Мелитополь), силы ССО активизировали свои операции в днепровских плавнях в районе Херсона.

Россияне хорошо подготовились – они создали мощную в три эшелона линию оборону с насыщенной минами полосой снабжения. Все это было надежно пристреляно "артой". Вдобавок 6 июня 2023 года Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС и устроила масштабную экологическую катастрофу.

Козни россиян не остановили украинцев. Беспрецедентный штурм полосы обеспечения продолжается, Россия вынуждена бросать в бой все новые резервы, заменить которые не может. Также россияне панически вываливают на силы обороны все имеющиеся снаряды, бросают в бой все, что могут, включая танки времен еще не старого Брежнева.

До встречи в Крыму!

Интересно, что в наступательных боях и штурме хорошо укрепленных российских опорников Украина теряет меньше техники и людей, чем Россия, фактически стоящая в обороне.

Да, Украина за то, что имеет стратегическую инициативу в этой войне, платит большую цену и теряет лучших, но делает все, чтобы избежать потерь. Враг же стремится завалить украинское контрнаступление "мясом". Это демонстрирует разницу в военном искусстве двух сторон и является предвестником новых "непростых решений" для оккупантов.

Пока они бросают в бой последние ресурсы, которые перебрасывают даже не из разных линий обороны, а вообще с других участков фронта. При этом Украина до сих пор не применила 80% своих сил, но добивается успеха даже в условиях отсутствия доминации в воздухе (преимущество до сих пор имеет Россия и активно его использует).

В настоящее время масштабная разведка боем продолжается, но мемная фраза о "84 километрах до Мелитополя" уже не выглядит фантастикой, как и повторение рейда гайдамаков полковника Болбочана в Крым весной 1918 года.

ВСУ имеют четкую стратегию, которая непременно конвертируется в успех. И сделано это будет согласно именно украинскому плану. Конечно, успехи ускорили бы F-16 и ATACAMS, они спасли бы много жизней украинцев, но их отсутствие продвижения ВСУ не остановит и ничего не изменит для врага. Более того, рано или поздно, но Украина получит и это оружие, тогда удар по россиянам станет еще более болезненным.

Как решать "российский вопрос" дальше

Собственно, дела у них и так не ахти. Наконец, весной 2023 года подняла голову российская оппозиция и мир узнал, что "хороший русский" не эвфемизм, а вполне реальные бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легион "Свобода России". Их смелые рейды показали, что российская граница дырявая, а российским властям нет никакого дела. Не менее дырявым оказалась и "знаменитая" российская ПВО. Атаки неизвестных беспилотников на Кремль и стратегические объекты в России стали регулярными и закономерными.

Обратите внимание! Россия бросила против Украины едва не всю свою военную мощь. Западные эксперты подсчитали, что враг задействовал 94% своих сил в войне против нас, однако сел в лужу.



За 500 дней военных действий Россия потеряла более 230 000 солдат убитыми и сотни тысяч ранеными, большую часть техники (аналитики Кильского университета в Германии подсчитали, что Украина по количеству танков (1500 против 1400) уже опережает Россию, хотя перед стартом вторжения было 3500 против 987 в пользу московитов.

Российские вооруженные силы перед вторжением имели реноме "второй армии мира", ныне же путинское войско является второй армией в Украине, а после захвата террористами Пригожина миллионного Ростова-на-Дону и массового сбивания вертолетов и военного самолета Ил-22 стало вообще второй армией в России.

Мощь ВСУ и других сил обороны Украины только растет, наше войско получает новые виды современного оружия, становится более мощным и опытным. Украинская армия уже сейчас отвечает всем стандартам НАТО и, пожалуй, является самой боеспособной армией в Европе.

Этот путь был пройден за 500 дней, он не был прост и все мы понимаем и помним цену, уплаченную за такую метаморфозу. Также все понимают, что другого выхода просто нет, когда враг развязал против тебя геноцидную войну и на кону стоит физическое выживание нации и будущее грядущих поколений.

Наконец-то произошло осознание цивилизованным миром того факта, что Россия в ее нынешнем виде – опасна для мира, а значит, не надо думать, как Путину сохранить лицо, надо думать, какой будет украинская победа.

Победа будет за нами, сколько для этого потребуется еще дней – неизвестно, война – это не о круглых и символических датах. Главное, что нация остается единой, а боевой дух и мотивация ее героических защитников – самой высокой! Слава Украине! Победим!