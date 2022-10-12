В назначении и высоком уровне публичности есть определенная уникальность. Это произошло после 8 месяцев вторжения – ранее Москва официально не сообщала о руководителях "спецоперации" – были беглые упоминания об отдельных генералах, которые якобы кем-то и где-то руководят, а также сообщения западных аналитических центров о том, что изначально во главе армии вторжения был генерал Дворников. А после серии провалов россиян на фронте его заменил генерал Жидко, а уже на его место пришел Суровикин.

Читайте также Разведка Британии оценила назначение Суровикина командующим войсками

С лета 2022 года Суровикина активно "подсвечивают" российские СМИ, делая акцент на жестокости генерала. Спикеры так называемой "партии войны" – Пригожин и Кадыров – тоже в восторге, последний даже похвалил генерала за геноцид в его родной Чечне. Пропагандисты с азартом рассказывают о якобы личном звонке Путина генералу и тиражируют "псевдоним" Суровикина – "генерал Армагеддон".

Возможно, внезапное восхваление Суровикина связано с тем, что раньше Путин не желал делиться с кем-то лаврами "покорителя Украины", а после серии поражений понял необходимость делегировать вину на козла отпущения. Ради этого было снято табу на "бонапартизм", а с Суровикина начали лепить едва ли не противовес Залужному, а и целого "нового Жукова" – того самого, что объединял в себе две ипостаси – "Маршала победы" и "Катафалка". Кстати, до звания маршал генералу армии Суровикину – всего один шаг, а руки у него в крови еще с 1991 года.

Суровикин и архитекторы вторжения в Украину / фото – Кремль

Путчист

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил с отличием Омское высшее общевойсковое командное училище.

Начинал военную службу как командир взвода мотострелков. Служил в элитной Таманской дивизии (эта боевая часть была не только "витриной" армии, но и участвовала в государственном перевороте (1953) и путче (1991), "таманцы" топили Чечню в крови (1999), а с 2014 года стали соучастниками военных преступлений в Украине, в 2022 году дивизия наступала на Харьков и понесла большие потери.

В 1991 году в дни путча Суровикин командовал батальоном мотострелков – именно его бойцы по его приказу в ночь на 21 августа убили трех мирных манифестантов (одного раздавили гусеницами БМП, двоих застрелили). Ведущее СМИ россиян – "РИА Новости" – в биографии "полководца", кстати, не просто так вспомнило августовские события.

Убийство мирных людей по приказу капитана Суровикина в тоннеле на Садовом кольце 21 августа 1991 года: смотрите видео

После провала путча и победы Ельцина капитан Суровикин попал за решетку "Матросской тишины", однако наказание за убийство героев СССР и исполнение преступных приказов не понес и после 7 месяцев следствия вышел на свободу (чуть ли не по прямому приказу Ельцина).

Коррупционер

В новом государстве карьера Суровикина стремительно пошла вверх. Из СИЗО он выходит майором, затем поступает на обучение в Военную академию имени Фрунзе. Там он получает первую судимость – 1 год условно за незаконные махинации с оружием – пытался продать пистолет (позже, когда Суровикин стал "великим человеком" в чине генерал-лейтенанта, это дело "сливают", а судимость "погасят").

Судимость несколько затормозила продвижение Суровикина, и он отбыл на чистку репутации к "горячим точкам". Первой такой точкой стал Таджикистан, где в первой половине 90-х шла кровавая гражданская война. Далее последовала служба в российской провинции, где Суровикин дошел до командования 34-й мотострелковой дивизией и звания генерал-майора. Скандалы нашли его в Екатиринбурге – в апреле 2004 года на его глазах застрелился заместитель – полковник Андрей Штокало после "разговора на повышенных тонах".

А перед этим Суровикин избил подчиненного – полковника Цыбизова – поводом стали политические разногласия, офицеры поддерживали разных кандидатов на выборах в Госдуму. Оба дела еще раз удалось спустить на тормоза.

Военный преступник

В 2004 году Суровикин командовал 42-й дивизией в Чечне и участвовал в геноциде местного населения (официальное название - "Вторая чеченская война") вместе с его изменниками-коллаборантами.

В Чечне Суровикин получил репутацию "мясника" – его обвиняли в серии военных преступлений. Большинство из них совершили боевики чеченских коллаборантов из батальона "Восток", которым руководил Сулим Ямадаев (за зверства в Чечне Ямадаев получил звание героя России, а затем был убит кадыровцами в 2009 году). Он подчинялся лично Суровикину.

В Чечне Суровикин еще раз доказал, что готов выполнять любые приказы и не боится крови и грязи. Москва в ответ закрывала глаза на заработки генерала и его семьи. Так, в 2011 году дело о коррупции с участием фирмы жены генерала традиционно "слили", а заявлявшего о преступлении политика Леонида Волкова заставили через суд все опровергнуть.

Вместе с компроматом на генерала росло и доверие к нему. Через несколько лет комдив Суровикин становится командующим 20-й армией, впоследствии возглавляет главное управление Генштаба ВС России, начштаба и становится заместителем командующего войсками Центрального военного округа, а затем – войск Восточного военного округа

​

Сергей Суровикин / фото – минобороны России

В 2014 году он был одним из главных действующих лиц первого большого вторжения в Украину и руководил теми же "бурятскими танкистами", которых российская пропаганда упорно презентовала как "коренные народы Донбасса".

Сирийский мясник

С марта 2017 года Суровикина перебрасывают в Сирию, где он получает общее руководство всем оккупационным контингентом россиян. Это было время, когда Путин объявил уже третью победу в Сирии над всеми. Суровикину было приказано получить 4-ю. С заданием он справился – с помощью ковровых бомбардировок и огненных валов почти вся территория Сирии вернулась под контроль Асада.

В Сирии генерал Суровикин добавил в свое резюме военного преступника новые эпизоды:

применение химического оружия (город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где от паров российского газа погибли 58 человек);

бомбардировка больниц (Маарат аль-Нуман);

удары по гражданским кварталам.

Одним из самых трагических, однако, будничных для россиян в Сирии эпизодов стало военное преступление в поселке Аот-Шафах. Тогда, по приказу Суровикина, российская авиация в составе 6 самолетов убила 53 мирных человека, из них – 21 ребенка.

Группа российских военных преступников в Сирии вместе с Башаром Асадом, рядом с сирийским диктатором стоит летчик Александр Красноярцев, бомбивший Чернигов в 2022 году и сбитый украинцами / фото – РосСМИ

Немного позже за этот и другие преступления Суровикина и его подчиненных наградили в Кремле. 28 декабря 1997 года Суровикин из рук Путина получит звезду Героя России. К тому времени он уже получит должность вождя всей российской авиации – так называемых "Военно-космических сил России". Для дипломированного танкиста и общевойскового генерала это довольно неожиданная позиция, впрочем, для России здесь нет ничего удивительного, вспомните лишь увешанного орденами и медалями Шойгу, ни дня не служившего в армии.

Суровикин известен тем, что, не служив в авиации, возглавлял воздушно-космические силы России, а до этого – воздушную группировку россиян в Сирии. Забрасывать ракетами объекты гражданской инфраструктуры – это его стиль. Он знает, что самолеты летают и с них можно сбрасывать ракеты. Вот, собственно, этим они и занимались для того, чтобы показать, что новые кадровые назначения Путина в Украине имеют какое-то значение и якобы показывают какие-то результаты,

– считает представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

В 2020 году организация Human Rights Watch назвала генерала Суровикина ответственным за бомбардировку гражданских в Сирии, а расследование New York Times доказало, что российские военные сознательно бомбили гражданскую инфраструктуру и не считались с жертвами среди мирных граждан.

Расследование New York Times о преступлениях людей Суровикина в Сирии:

Через несколько лет эту тактику россияне, под руководством Суровикина, применят уже в Украине.

Война в Украине

Суровикин, который летом 2021 года получил звание генерала армии, был одним из тех, кто планировал российское вторжение 2022 года в Украину. Как командующий ВКС он ответственен за бомбардировки и ракетные обстрелы Украины, его жертвами стали десятки тысяч мирных украинцев.

Именно такую ​​оценку его действиям дали украинские спецслужбы – на российского генерала с весны 2022 года заведено несколько дел, еще за день до вторжения он оказался в санкционных списках ЕС.

Важно Почему массированный обстрел россиянами Украины ничего не меняет

Именно Суровикин ответственен как за обстрелы Украины 24 февраля, так и 10 октября.

Параллельно Суровикину отдали одно из направлений вторжения. Летом британская разведка сообщила, что Суровикин возглавил оккупационную группировку россиян на Юге вместо генерала Дворникова, снятого с должности из-за ряда провалов. Задачей Суровикина стало наступление оккупантов на Донбассе. Тогда россияне применили "огненные валы" и сумели взять Лисичанск и Северодонецк, предварительно сравнявши их с землей и положив кучу людей.

Это, безусловно, попытка устрашения. Ракетные удары по центру Киева, возле памятника Грушевскому или Дому Центральной Рады, это не стратегические объекты. Кроме того, миф о высокоточном оружии России может быть в очередной раз разрушен, потому что мы видим, куда попадают российские ракеты. Это, в частности, детские площадки и улицы. Ракетные удары в часы пик по густонаселенным городам – это террористический акт,

– описал "стиль" Суровикина Андрей Юсов.

При этом успех был относительный – украинские защитники не были разбиты и организованно отошли на новые позиции прямо перед носом врага. Через несколько месяцев после серии поражений на Харьковщине захваченные россиянами летом луганские города-агломерации не только потеряли свое стратегическое значение, но и превратились в чемодан без ручки с риском очередного "котла".

К теме "Суровикин не знает другой тактики": когда и почему Россия запланировала массированный ракетный обстрел

Новая обертка

Фактически Суровикин командовал оккупантами минимум несколько месяцев, однако в Москве решили подсветить его назначение именно 8 октября. Это было сделано не просто так – уже через несколько дней по Украине был нанесен мощный ракетный удар, который имел целью вывести из строя объекты критической инфраструктуры и сделать так, чтобы "Украина замерзла".

Его сделали лицом этой атаки и раскрутили его образ до уровня "последней надежды" россиян. Похоже, он и является той тайной "вундерваффе" Путина.

Почему Суровикин выполнит любой приказ – смотрите видео:

В таком случае для россиян есть плохие новости: массированный обстрел гражданских объектов не изменил ситуацию на фронте – у оккупантов там большие проблемы. И под Херсоном, и в районе Сватового, и на Запорожском направлении. Их ракеты заканчиваются, авиация боится летать над Украиной, а украинское ПВО, которое подчиненные Суровикину, если верить генералу Конашенкову, уничтожили уже по 10 раз, становится лишь мощнее.

Все это рано или поздно выльется в одну гигантскую волну, которая снесет всю российскую армию. И никакой Суровикин во главе частично мобилизованных частично людей эту ситуацию не изменит. Ему предстоит стать не "генералом Армагедоном", а "генералом Поражения", хотя, возможно, к тому времени Путин уже сделает своего любимца маршалом (подобные случаи в истории уже были, вспомните только фельдмаршала Паулюса, получившего это звание уже в окружении под Сталинградом ).

Кто такой генерал Суровикин – смотрите видео: