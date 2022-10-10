Цели "спецоперации"

Среди главных целей российских ракет стали детская площадка в историческом центре Киева, памятник председателю Центрального Совета Грушевскому и научная библиотека Киевского университета имени Михаила Максимовича, дорожное полотно по улице Владимирской, консульство Германии, стеклянный пешеходный мост, известный в народе как "город Кличко" , а также рейсовый автобус в Днепре

Важно Самый сложный вечер для украинской энергетики: власти просят ограничить потребление энергии

Среди второстепенных целей – гражданские инфраструктурные объекты по всей Украине, в частности – ТЭЦ. Таким образом, план врага очевиден. Террор против мирного населения и попытка сделать так, чтобы украинцы замерзли.

Ради этого россияне выпустили по Украине 84 ракеты, 56 из них уничтожили украинские ПВО. Стреляли сборной солянкой из дефицитных и ценных ракет Х-101, Х-22 и "калибров". Также россияне для массовости использовали иранские дроны-камикадзе "Шахид-136", более известные как "мопеды".

Не импровизация

Сами россияне назвали это возмездием за разрушение Керченского моста, который загорелся в минувшую субботу по неизвестным причинам. Однако это лишь отчасти правда. На самом деле украинская разведка установила, что масштабный обстрел Украины планировался еще за несколько дней до взрывов в Керченском проливе, минимум со 2 3 октября .

По данным ГУР Минобороны, тогда в воинские части стратегической и дальней авиации России поступили приказы о подготовке к массированным ракетным обстрелам. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.

Не удивимся, если станет известно, что взрыв на Керченском мосту мог быть диверсией самих россиян, чтобы "оправдать" массированный обстрел Украины в лучших традициях "рязанского сахара".

Обратите внимание! Обстрелы гражданской инфраструктуры и террор против мирного населения – одна из любимых "развлечений" россиян. Весной и летом россияне намеренно били по мирным объектам – ТРЦ, школы, детсады, вузы, остановки и вокзалы, цель посеять панику среди людей и создать атмосферу террора. Осенью они применили и относительно новую тактику. атаки на объекты критической инфраструктуры Таким образом, в начале сентября они пытались отомстить за разгром на Харьковщине.

Читайте также Путин благословил массированный ракетный удар по Украине

Но остановили ли украинскую армию удары по ТЭЦ в окрестностях Харькова, следствием которых стали временные отключения света? Никаким образом, россияне получили эффектный ответ под Изюмом и потерпели одно из самых позорных военных поражений в своей истории, а последствия аварии быстро преодолели героические бойцы ГСЧС.

Также не решили проблему фактического окружения оккупантов в районе Херсона обстрелы гражданской инфраструктуры в Запорожье. Не изменили ситуацию на фронте в пользу россиян даже обстрелы атомной электростанции в Энергодаре.

Спрашивается: спасет ли обстрел детской площадки в Парке Шевченко российская группировка в районе Сватового на Донбассе, станут ли от этого лучше плавать оккупанты в Херсоне и Новой Каховке? Нет, на фронте для россиян ничего не изменится. Их поражение неизбежно.

Более того, откровенные террористические атаки на мирных людей еще больше укрепили решимость украинцев и их жажду сопротивления, а также уничтожили окончательные сомнения союзников в том, что Россию наконец-то необходимо признать государством-террористом, а Украина должна получить не только новейшие средства ПВО, но и ракеты ATACMS, чтобы иметь возможность наносить эффективные удары по местам запуска вражеских ракет за пределами Украины. России же останется снова передвинуть собственные динамические "красные линии" где-нибудь в район Воронежа. К слову, этот процесс уже начался.

Агония

Еще один вопрос: а что это было? Ответ прост – агония. Россия катастрофически проигрывает на поле боя и находится в предвкушении еще больших поражений. А потому идет на панические шаги – таковы были "частичная мобилизация", а теперь – массированный обстрел инфраструктуры ракетами. Таким образом, Россия пыталась запугать Украину и мир тем, что готова воевать до "последней ракеты".

К теме В сети распространяется фейк о том, что Зеленский скрылся из Киева: в СНБО призвали не верить вбросам

Однако этот план провалился, как провалились и жалкие попытки посеять панику рассказами о якобы побеге Зеленского, Кличко и других топовых чиновников из Киева, а также очередные попытки рассказать, "откуда на Беларусь готовилось нападение".

Украинцев точно запугать не удалось, больше испугались в самой стране-агрессорке, ведь ракеты быстро завершаются, поэтому игра, которую ведет Путин, дальше превратится в войну "до последнего россиянина".

Учитывая предыдущие события и бесчеловечную сущность российского режима, не стоит исключать, что обстрел 10 октября имеет целью спровоцировать зеркальный ответ Украины – вдоль границ у россиян немало ТЭЦ и АЭС, их координаты хорошо известны, как известная и импотенция российского ПВО. Впрочем, Украина побеждает на поле сражения и без необходимости создания гуманитарной катастрофы в России. Нам это просто не нужно. После проигрыша в войне Россия все сделает сама.

Массированная атака по Украине: что это было – смотрите видео: