В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности информируют, что по сети распространяется фейк, мол, Зеленский сбежал из Киева. Вражеские телеграм-каналы распространяют ложь, что Зеленский вроде бы в бункере на Западе или вообще в Польше.

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Эти сообщения – фейк! Зеленский продолжает выполнять свои обязанности в Киеве,

– говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности напомнили, что соответствующие фейки россияне распространяли 24 февраля. Добавим, что Зеленский записал обращение к украинцам из Киева.

Обращение Зеленского из-за массированной атаки: видео



Центр противодействия дезинформации призывает:

не поддаваться панике;

не создавать искусственных ажиотажей в продуктовых магазинах и аптеках;

не распространять непроверенную информацию;

не распространять фото/видео мест прилетов/взрывов

доверять только официальным источникам информации.

Ударами по гражданской инфраструктуре и мирному населению враг хочет склонить Украину к переговорам по своим требованиям,

– отметили в ЦПИ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия распространила ряд фейков, среди которых якобы началось наступление из Беларуси, однако в Черниговской ОВА опровергли это и заявили, что ситуация на границе контролируемая.

Также россияне распространяли фейк, вроде бы о начавшимся наступлении по всей линии фронта. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, мол, в Украине уничтожены все объекты инфраструктуры и началась массовая эвакуация сотрудников посольств в Украине.