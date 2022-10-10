В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности информируют, что по сети распространяется фейк, мол, Зеленский сбежал из Киева. Вражеские телеграм-каналы распространяют ложь, что Зеленский вроде бы в бункере на Западе или вообще в Польше.
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Эти сообщения – фейк! Зеленский продолжает выполнять свои обязанности в Киеве,
– говорится в сообщении.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности напомнили, что соответствующие фейки россияне распространяли 24 февраля. Добавим, что Зеленский записал обращение к украинцам из Киева.
Обращение Зеленского из-за массированной атаки: видео
Центр противодействия дезинформации призывает:
- не поддаваться панике;
- не создавать искусственных ажиотажей в продуктовых магазинах и аптеках;
- не распространять непроверенную информацию;
- не распространять фото/видео мест прилетов/взрывов
- доверять только официальным источникам информации.
Ударами по гражданской инфраструктуре и мирному населению враг хочет склонить Украину к переговорам по своим требованиям,
– отметили в ЦПИ.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия распространила ряд фейков, среди которых якобы началось наступление из Беларуси, однако в Черниговской ОВА опровергли это и заявили, что ситуация на границе контролируемая.
Также россияне распространяли фейк, вроде бы о начавшимся наступлении по всей линии фронта. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, мол, в Украине уничтожены все объекты инфраструктуры и началась массовая эвакуация сотрудников посольств в Украине.