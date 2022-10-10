У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки інформують, що мережею шириться фейк, мовляв, Зеленський втік з Києва. Ворожі телеграм-канали поширюють брехню, що Зеленський начебто у бункері на Заході чи взагалі у Польщі.
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Ці повідомлення – фейк! Зеленський продовжує виконувати свої обов’язки у Києві,
– йдеться у повідомленні.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також нагадали, що відповідні фейки росіяни поширювали 24 лютого. Додамо, що Зеленський записав звернення до українців з Києва.
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Центр протидії дезінформації закликає:
- не піддаватись паніці;
- не створювати штучних ажіотажів в продуктових магазинах та аптеках;
- не поширювати неперевірену інформацію;
- не поширювати фото/відео місць прильотів/вибухів
- довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Ударами по цивільній інфраструктурі та мирному населенню ворог хоче схилити Україну до переговорів на своїх вимогах,
– наголосили в ЦПД.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія поширила ряд фейків, серед яких – нібито почався наступ з Білорусі, однак у Чернігівській ОВА спростували це та заявили, що ситуація на кордоні контрольована.
Також росіяни поширювали фейк, що начебто почався наступ по всій лінії фронту. Крім того, ворог поширює дезінформацію, мовляв, в Україні знищено всі об'єкти інфраструктури й почалася масова евакуація співробітників посольств в Україні.