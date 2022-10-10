Цілі "спецоперації"

Серед головних цілей російських ракет стали дитячий майданчик в історичному центрі Києва, пам'ятник голові Центральної Ради Грушевському та наукова бібліотека Київського університету імені Михайла Максимовича, дорожнє полотно на вулиці Володимирській, консульство Німеччини, скляний пішохідний міст, відомий в народі як "міст Кличка", а також рейсовий автобус у Дніпрі.

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Серед другорядних цілей – цивільні інфраструктурні об'єкти по всій Україні, зокрема – ТЕЦ. Таким чином, план ворога очевидний – терор проти мирного населення та спроба зробити так, щоб українці замерзли.

Заради цього росіяни випустили по Україні 84 ракет, 56 з них знищили українські ППО. Стріляли збірною солянкою з дефіцитних і дуже коштовних ракет Х-101, Х-22 та "калібрів". Також росіяни для масовості використали іранські дрони-камікадзе "Шахід-136", більш відомі як "мопєди".

Не імпровізація

Самі росіяни назвали це відплатою за руйнування Керченського мосту, який вибухнув минулої суботи з невідомих причин. Проте, це лише частково правда. Насправді українська розвідка встановила, що масштабний обстріл України планувався ще за кілька днів до вибухів у Керченській протоці, мінімум з 2 – 3 жовтня.

За даними ГУР Міноборони, тоді до військових частин стратегічної та дальньої авіації Росії надійшли накази про підготовку до масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

Не здивуємось, якщо стане відомо, що вибух на Керченському мосту міг бути диверсією самих росіян, щоб мати "виправдання" за масований обстріл України в кращих традиціях "рязанського цукру".

Зверніть увагу! Обстріли цивільної інфраструктури та терор проти мирного населення – одна з улюблених "забавок" росіян. Навесні та влітку росіяни навмисно били по мирних об'єктах – ТРЦ, школаї, дитсадках, вишах, зупинках і вокзалах, маючи за мету посіяти паніку серед людей та створити атмосферу терору. Восени вони застосували й відносно нову тактику – атаки на об'єкти критичної інфраструктури. У такий спосіб на початку вересня вони намагалися помститися за розгром на Харківщині.

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Але чи зупинили українську армію удари по ТЕЦ в околицях Харкова, наслідком яких стали тимчасові відключення світла? Жодним чином, росіяни отримали ефектну відповідь під Ізюмом й зазнали однієї з найганебніших воєнних поразок в своїй історії, а наслідки аварії швидко подолали героїчні бійці ДСНС.

Також не вирішили проблеми фактичного оточення окупантів в районі Херсона обстріли цивільної інфраструктури на Запоріжжі. Не змінили ситуацію на фронті на користь росіян навіть обстріли атомної електростанції в Енергодарі.

Постає питання: а чи врятує обстріл дитячого майданчика у Парку Шевченка російське угруповання в районі Сватового на Донбасі, чи стануть від цього краще плавати окупанти у Херсоні та Новій Каховці? Ні, на фронті для росіян нічого не зміниться. Їх поразка неминуча.

Ба більше, відверті терористичні атаки на мирних людей ще більше зміцнили рішучість українців та їхню жагу до спротиву, а також знищили остаточні сумніви союзників у тому, що Росію нарешті необхідно визнати державою-терористом, а Україна має отримати не лише новітні засоби ППО, але й ракети ATACMS, щоб мати можливість завдавати ефективні удари по місцях запуску ворожих ракет за межами України. Росії ж залишиться знову пересунути власні динамічні "червоні лінії" десь у район Воронєжа. До речі, цей процес вже почався.

Агонія

Ще одне питання: а що ж це було? Відповідь проста – агонія. Росія катастрофічно програє на полі бою й перебуває у передчутті ще більших поразок. А тому йде на панічні кроки – такими були "часткова мобілізація", а тепер – масований обстріл інфраструктури ракетами. Таким чином Росія намагалася залякати Україну та світ тим, що готова воювати до "останньої ракети".

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Проте, цей план провалився, як провалилися і жалюгідні спроби посіяти паніку розповідями про нібито втечу Зеленського, Кличка та інших топових чиновників з Києва, а також чергові спроби розповісти, "звідки на Білорусь готувався напад".

Українців точно залякати не вдалося, більше злякалися у самій країні-агресорці, адже ракети швидко завершуються, а тому гра, яку веде Путін, далі перетвориться у війну "до останнього росіянина".

Враховуючи попередні події та нелюдську сутність російського режиму, не варто виключати, що обстріл 10 жовтня має на меті спровокувати дзеркальну відповідь України –вздовж кордонів у росіян є чимало ТЕЦ і АЕС, їхні координати добре відомі, як відома й імпотенція російського ППО. Втім, Україна перемагає на полі бою і без необхідності створення гуманітарної катастрофи в Росії. Нам цього просто не потрібно. Після програшу у війні Росія все зробить сама.

Масована атака по Україні: що це було – дивіться відео: