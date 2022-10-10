По Україні завдали удару високоточною зброєю. Про це заявив сам Путін, інформує 24 канал.

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Путін прокоментував масовий ракетний удар по Україні

Російський диктатор під час засідання Радбезу заявив, що удар по Україні завдали у відповідь "на теракти по території Росії".

За його словами, вранці 10 жовтня на пропозицію Міноборони та за планом Генштабу було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного морського та наземного базування "по об'єктах енергетики військового управління та зв'язку України".

У разі продовження проведення на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних РФ,

– наголосив Путін.

Окрім цього, Путін заявив, що Україна буцімто намагалася підірвати "Турецький потік", а також нібито вже вчинила 3 теракти щодо Курської АЕС.

"Україна намагалася підірвати "Турецький потік". СБУ вже здійснила 3 теракти щодо Курської АЕС", – сказав диктатор.

Також він додав, що Росію нібито не допускають до розслідування вибухів на "Північних потоках". Що ж, таким чином це вкотре доводить, що у бункерного діда маразм все більше міцнішає.

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