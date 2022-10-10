После его "вступления на трон" российские войска нанесли массированную ракетную атаку по Украине. Это фирменный стиль Суровикина, благодаря которому он и занял эту должность. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Обратят внимание Путин назначил командующего объединенными силами оккупантов в Украине

Что известно о Суровикине

По словам Свитана, новый командующий российскими силами – это полевой офицер, который почти нигде себя не проявил. У этого генерала нет необходимого военного разума, благодаря которому он смог бы выполнять задачи на поле боя. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем использование авиации и военно-космических войск для нанесения ударов с целью полной зачистки городов вместе с его жителями. Это уже происходило в городе Алеппо в Сирии.

Такая же тактика была применена в Мариуполе. Он не смог взять город, положил там более 10 000 российских военных. После того, как линию фронта подвинули, наше ПВО от города отошло, он выдернул ВКС, и они "раскатали" город, уничтожив более 10 тысяч мирного населения. Он другой тактики просто не знает,

– заметил Свитан.

Утратив инициативу на фронте, понеся огромные потери и отступая вдоль почти всей 1 000 километровой линии фронта, на второй день своего назначения он поставил задачу ВКС России нанести удар по Запорожью с применением авиационной и ракетной составляющей – участвовали самолеты Ту-22, Су-34, ракеты Х-22, Х-59. Тогда россияне нанесли удар по гражданским объектам и убили многих наших соотечественников. Полковник запаса отмечает: это стиль работы Суровикина, и именно за этот стиль Путин назначил его на этот пост.

Сегодня мы увидели продолжение его действий. Атака в несколько этапов: сначала пуск ракет по мирным точкам, что заставило отработать ПВО, вторая волна – по объектам критической инфраструктуры,

– объяснил летчик-инструктор.

Украине нужно оружие

Военный эксперт подчеркивает, что атака со стороны россиян была многоэшелонирована с применением различных типов вооружения. Они преследовали цель сбить с толку нашу ПВО или добиться того, чтобы мы разрядили все пусковые установки. Стоит заметить, что наша ПВО сбила более половины ракет из общего количества, выпущенного по Украине оккупантами. Да, она отработала настолько, насколько смогла. Военный эксперт подчеркивает, что нам пока не хватает:

комплексов дальнего радиолокационного вооружения – мы видим ракеты поздно;

систем ПВО уровня IRIS-T или NASAMS – нужно не менее нескольких десятков штук, чтобы на 70 – 80% перекрыть движение ракет;

Patriot – чтобы отстроить хотя бы три эшелона нашей ПВО;

система типа "АВАКС" – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения;

единая система управления всей ПВО;

паритетное оружие типа "Томагавк", чтобы уничтожать носители ракет на аэродромах.

Это не месть за Крымский мост

Массированная ракетная атака, подчеркивает полковник запаса, была спланирована заранее – не менее 1 – 2 недели назад. Подготовка летного состава и ракетчиков, определение задач, поставка вооружения – это целый комплекс, который не выполняется в течение нескольких дней. "Началось это движение в начале месяца", – отмечает Свитан.

Следовательно поводом для "путинской ярости" стал совсем не Крымский мост. Так, россияне просто выполняют определенную задачу, которая четко расписана. В парадигму этих планов вписываются все заявления, которые мы слышим. "Крымский мост пошел просто параллельно, ведь им нужно было как-то выкручиваться из этой ситуации. Не было бы его, такие же действия происходили бы без медийной составляющей", – сказал военный эксперт.

Он добавляет, что это может быть подготовка к определенным действиям на международной арене, в частности – переговорам.

Перед любыми переговорами террористы поднимают ставки – убивают заложников, наказывают, чтобы выглядеть мощнее, страшнее и продать свое дальнейшее неучастие в каких-либо боевых операциях,

– подчеркнул Свитан.

Именно назначением Суровикина кремлевский диктатор мог поднимать планку. В ближайшее время мы ясно увидим, для чего именно это было сделано.

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