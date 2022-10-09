Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Суровикина еще летом чуть не назначили на этот пост. Поэтому Путин уже почти пошел на своеобразный "второй круг" назначений.
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Суровикин – очередной "мясник"
Как отмечает Жданов, Суровикина не зря называют мясником еще со времен активных боевых действий в Сирии. Именно он предложил использовать "ковровую бомбардировку", чтобы разрушить город Алеппо, который российские оккупанты не могли взять.
Также этот генерал ответственен за массовые бомбардировки в Грузии – тогда на третий день войны начались и ракетные, и артиллерийские, и авиационные удары.
По мнению Жданова, Путин, вероятнее всего, избрал наиболее преданного генерала. К нему не будут применяться репрессии. И он может "зачистить" Генштаб.
Путин избрал наиболее преданного. Суровикин вроде бы должен быть, как оружие мести, как когда-то ожидал Гитлер. Он попытается выровнять ситуацию на линии фронта. Но у них нет, чем ее выравнивать,
– отметил Жданов.
Жданов объяснил, может ли что-нибудь изменить Суровикин на линии фронта: смотрите видео
Россия получила нового командующего оккупационными войсками
- Из-за поражений на фронте Путин уже неоднократно совершает кадровые перестановки в войсках. Так, 2 октября он уволил командующего Западным военным округом. Оттуда ушел Алексей Журавлев, а пришел Роман Бердников. Также перемены произошли и в Восточном военном округе.
- Генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал прогноз, сможет ли Суровикин хоть как-то изменить ситуацию на фронте.
- По данным британской разведки, Вооруженные Силы Украины за время полномасштабного вторжения уничтожили не менее 10 российских генералов.