Проблемы России в войне против Украины становятся постоянными и не решаются теми действиями, которые делает Москва сегодня. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
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Эксперт отметил, что кадровые перестановки в военном командовании оккупационных сил свидетельствуют о том, что Россия не может достичь своих целей в войне против Украины.
Суровикина уже менял, как мне известно, генерал Лапин, которого тоже меняют. Так что история продолжается в том же подходе, что не выполняют и не справляются с задачами, потому что Путин ставил задачу захватить Донецкую область до 15 сентября. Здесь нужно учитывать то, какая дата сегодня,
– объяснил генерал-лейтенант.
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По его словам, следует понять, что не выполняются задачи "второй стратегической наступательной операции" группировки российских войск: "как в целом операции, так и в отдельных направлениях".
"Поэтому чем больше они ссорятся, тем лучше, а нам нужно делать свое: освобождать оккупированные части Украины, восстанавливать суверенитет и те руины, которые сделали нам захватчики", – резюмировал Романенко.
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Путин сменяет руководство армии: что известно
- Из-за поражений на фронте Владимир Путин регулярно сменяет командующих. В частности 2 октября он уволил командующего Западным военным округом. Вместо Александра Журавлева на должность назначили Романа Бердникова.
- Также российский диктатор назначил нового командующего Восточным военным округом. Им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Ранее он воевал в Чечне и руководил российским военным контингентом в Карабахе.
- 8 октября стало известно, что Путин назначил нового командующего объединенными российскими силами, ведущими войну против Украины. Им стал русский генерал Сергей Суровикин.
- В этот же день в российской столице начался комплекс "мер" против военных. В Москву вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" росгвардии.