Как пишут российские СМИ, президент России Владимир Путин уволил Журавлева за неудачи на фронте. Указ на увольнение был подписан еще 28 сентября, сообщает 24 канал.

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Журавлева заменил другой сирийский мясник

Новым командующим Западным военным округом стал генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии. В то же время, на сайте Минобороны России до сих пор Журавлев еще считается главой ЗВО.

Журавлев – военный преступник. Он командовал наступлением российских сил на Севере Украины. Также лично причастен к обстрелам Харькова.

По данным CNN, генерал приказал обстреливать Харьков 28 февраля 17 установками БМ-30 "Смерч". Он также причастен к военным преступлениям в Сирии, за что получил звезду героя России.

Следует отметить, что войска Западного военного округа участвовали в боях в Харьковской области. Но, как известно, в сентябре в ходе успешного контрнаступления ВСУ почти вся Харьковская область была освобождена из-под оккупации.

Об уходе Журавлева говорили еще весной

В мае в СМИ появилась информация, что якобы уволили командующего Западным военным округом генерала-полковника Александра Журавлева.

Также сообщалось о вероятном увольнении командующего Восточным военным округом генерала-полковника Александра Чайки. СМИ отмечали, что этих командиров обвинят в провале первого этапа вторжения армии России.

Кроме того, речь шла об увольнении командующего группировкой войск на Славянском направлении, то есть возле Изюма, генерала-полковника Геннадия Жидко.

Следует добавить, что в августе разведка Минобороны Британии информировала, что Владимир Путин и Сергей Шойгу из-за провалов войны в Украине уволили по меньшей мере 6 генералов. Та же британская разведка сообщала, что в Украине были ликвидированы, по меньшей мере, 10 российских генералов.

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