Уволили якобы командующего западным военным округом генерала-полковника Александра Журавлева. Об этом СМИ пишут, ссылаясь на несколько источников.

Читайте также Из-за провала в Украине Кремль уволил генерала, командовавшего первой армией оккупантов

Журавлев занимал этот пост с 2018 года, а в 2016 году он командовал российскими войсками в Сирии.



Александр Журавлев / Фото российских СМИ

Переводят вину

Есть неподтвержденная информация об увольнении командующего восточным военным округом генерала-полковника Александра Чайка. Его назначили только в ноябре 2021 года. СМИ отмечают, что этих командиров будут обвинены в провале первого этапа вторжения арии России.



Александр Чайко / Фото российских СМИ

Также говорят об увольнении командующего группировкой войск на славянском направлении, то есть возле Изюма, генерала-полковника Геннадия Жидко. В 2021 г. он стал заместителем министра обороны и начальником главного военно-политического управления вооруженных сил.



Геннадий Жидко / Фото российских СМИ

Не трогают пока Дворникова

Единственный командующий военным округом, которого пока не трогают – генерал армии Александр Дворников. Он из южного военного округа, который сейчас командует всеми силами кафиров в Украине.

По информации СМИ, Дворников тоже ищет собственных козлов отпущения, на которых сбросит вину по поводу огромных потерь и резкого уменьшения масштабов конечной цели "операции".

Увольнение других генералов

Британская разведка выяснила, что за несколько минувших недель своих должностей лишились несколько высокопоставленных командиров армии России.

генерал-лейтенант Сергей Кисиль, командовавший первой гвардейской танковой армией. Уволили, потому что не смог захватить Харьков;

вицеадмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом. Его крейсер "Москва" пошел ко дну.

У разведки нет данных, остался ли начальник российского генштаба Валерий Герасимов на своей должности. Отмечают, что теперь неизвестно, доверяет ли ему Путин.

К слову, подобные кадровые решения не остаются без последствий. Разведчики утверждают, что теперь российские офицеры не готовы самостоятельно принимать решение. Они ждут, чтобы это делало руководство, потому что тогда у них будут более высокие шансы остаться на должности.

Может заинтересовать – Арестович о бунте боевиков из Донбасса: