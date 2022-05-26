Звільнили нібито командувача західного військового округу генерала-полковника Олександр Журавльов. Про це ЗМІ пишуть, посилаючись на кілька своїх джерел.

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Журавльов обіймав цю посаду з 2018 року, а у 2016 році він командував російськими військами у Сирії.



Олександр Журавльов / Фото російських ЗМІ

Перекладають провину

Є непідтверджена інформація про звільнення командувача східного військового округу генерала-полковника Олександра Чайка. Його призначили лише у листопаді 2021 року. ЗМІ зазначають, що цих командирів звинуватять у провалі першого етапу вторгнення арії Росії.



Олександр Чайко / Фото російських ЗМІ

Також говорять про звільнення командувача угрупованням військ на слов'янському напрямі, тобто біля Ізюма, генерала-полковника Геннадія Жидка. У 2021 році він став заступником міністра оборони та начальником головного військово-політичного управління збройних сил.



Геннадій Жидко / Фото російських ЗМІ

Не чіпають поки Дворникова

Єдиний командувач військового округу, якого поки не чіпають – генерал армії Олександр Дворников. Він з південного військового округу, який зараз командує всіма силами окупантів в Україні.

За інформацією ЗМІ, Дворников теж шукає власних цапів-відбувайлів, на яких скине провину щодо величезних втрат та різкого зменшенням масштабів кінцевої мети "операції".

Звільнення інших генералів

Британська розвідка з'ясувала, що протягом кількох минулих тижнів своїх посад позбулися кілька високопоставлених командирів армії Росії.

генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував першою гвардійською танковою армією. Звільнили, бо не зміг захопити Харків;

віцеадмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом. Його крейсер "Москва" пішов на дно.

Розвідка не має даних, чи начальник російського генштабу Валерій Герасимов залишився на своїй посаді. Зауважують, що тепер невідомо, чи довіряє йому Путін.

До слова, такі кадрові рішення не залишаються без наслідків. Розвідники стверджують, що тепер російські офіцери не готові самостійно ухвалювати рішення. Вони чекають, щоб це робило керівництво, бо тоді у них будуть вищі шанси залишитися при посаді.

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