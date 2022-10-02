Як пишуть російські ЗМІ, президент Росії Владімір Путін звільнив Журавльова за невдачі на фронті. Указ на звільнення був підписаний ще 28 вересня, повідомляє 24 канал.

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Журавльова замінив інший сирійський різник

Новим командувачем Західного військового округу став генерал-лейтенант Роман Бердніков. Свого часу він керував групою російських військ у Сирії. Водночас на сайті Міноборони Росії досі Журавльов ще вважається главою ЗВО.

Журавльов – воєнний злочинець. Він командував наступом російських сил на Півночі України. Також особисто причетний до обстрілів Харкова.

За даними CNN, генерал наказав обстрілювати Харків 28 лютого 17 установками БМ-30 "Смерч". Також він причетний до воєнних злочинів у Сирії, за що отримав зірку героя Росії.

Слід зазначити, що війська Західного військового округу брали участь у боях у Харківській області. Та, як відомо, у вересні в ході успішного контрнаступу ЗСУ майже всю Харківщину було звільнено з-під окупації.

Про звільнення Журавльова говорили ще навесні

У травні у ЗМІ з'явилася інформація, що буцімто звільнили командувача Західного військового округу генерала-полковника Алєксандра Журавльова.

Також повідомлялося про ймовірне звільнення командувача Східного військового округу генерала-полковника Алєксандра Чайка. ЗМІ зазначали, що цих командирів звинуватять у провалі першого етапу вторгнення армії Росії.

Окрім того, йшлося про звільнення командувача угрупованням військ на Слов'янському напрямі, тобто біля Ізюма, генерала-полковника Гєннадія Жидка.

Слід додати, що в серпні розвідка Міноборони Британії інформувала, що Владімір Путін і Сергєй Шойгу через провали війни в Україні звільнили щонайменше 6 генералів. Та ж британська розвідка повідомляла, що в Україні було ліквідовано щонайменше 10 російських генералів.

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