Про двійників Путіна Кирило Буданов розповів в ефірі FreeДом. За словами керівника української розвідки, двійники у Владіміра Путіна є, і вони абсолютно різні.

Читайте також У ФСБ були проти: Путін особисто наполіг на обміні Медведчука на героїв Маріуполя, – WP

Зауважимо, що у розвідці Великої Британії повідомляли, що диктатор з Кремля узагалі може бути мертвим. Тож наразі публічно з'являються хіба його двійники. У ГУР МО запевняють, що Путін серйозно захворів. Але це, наголошують у відомстві, вже давно не є секретом для широкого загалу.

У Путіна проблеми зі здоров'ям

У розвідці звернули увагу на те, що Путін "навчився" з'являтися практично в один і той же час у різних місцях. Особливої уваги заслуговують його звички. Вони, як і зовнішність президента Росії, мають властивість змінюватися. І мовиться не про те, що диктатор зараз переживає скрутні часи, а про те, що його роль хтось невміло виконує.

Картинка, скажімо так, вуха, різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися,

– підкреслив Буданов.

Сам же Путін, за словами очільника української розвідки, серйозно захворів. Для цього він пригадав момент з парадом у Москві 9 травня. Там президент Росії з'явився з рукою, якою він практично не рухав. Крім того, диктатор з Кремля накульгував та сидів. Ноги свої, до слова, він приховав під пледом.

Звернув увагу він і на зустріч Путіна з Шойгу, яка відбулася 12 квітня. Тоді у президента Росії була якась не надто пропорційна, якщо порівнювати з усім тілом, голова. Ба більше, одна з його рук міцно трималася за стіл без жодних рухів. Сам глава країни-агресорки сидів майже непорушно у позі, яка навряд чи може бути зручною.

Але і це ще не все. Один з нещодавніх роликів, на яких Путінові не давали спокою комарі, чітко свідчить про проблеми з рукою. Комах він проганяв лівою кінцівкою. Права тим часом висіла непорушно, хоч її теж кусали.

На публіці можуть бути двійники

Буданов висловив міркування й щодо публічних появ Путіна. Перед народом дійсно можуть поставати двійники диктатора з Кремля. Вони мають і різні риси обличчя, і різні мочки вух. Форми підборіддя та голови у них теж відрізняються. Крім того, спостерігаються також інші лінії росту волосся.

Але все це можна і косметично виправити. Наприклад, обличчя може змінюватися і через пластичні операції, або ті ж "ін'єкції краси". Але є дещо інше, на що варто звернути особливу увагу.

У них різні звички, різні манери, різна хода, іноді навіть різний зріст, якщо добре придивитися,

– акцентував Буданов.

За словами очільника розвідки, не дарма ж з'явилося словосполучення "колективний Путін". Його можна застосувати і щодо двійників президента Росії. Адже ніхто достеменно не знає, хто публічно виконуватиме його роль цього дня.

Водночас у мережі з'явилася цікава таблиця двійників Путіна. У ній уже склали кілька портретів диктатора. Серед них: "банкетний", "дипломат", "говорун", "удмурт". Тож і виринати на широкий загал вони можуть під певну подію або захід.

Варте уваги – Давидюк зауважив, що Кадиров провокує Путіна до рішучих дій: дивіться відео