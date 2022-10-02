Джерела The Washington Post повідомляють, що ФСБ Росії була категорично проти такого нерівноцінного обміну. Там розуміли, що населення Росії сприйме таку новину, як прояв слабкості.

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Акела промахнувся: росіяни засудили рішення Путіна про нерівноцінний обмін

Як і передбачали у ФСБ, рішення про повернення кума Путіна настільки великою ціною спричинило негативну реакцію у суспільстві. Росіяни зрозуміли, хто справді важливий для Путіна, – і це явно не вони.

Це говорить про те, що Путін обрав обміняти свого кума й, за сумісництвом, одну зі своїх багаторічних довірених осіб в Україні Медведчука на героїв Маріуполя. В Україні дуже святкували, що захисники повернулися додому, а от у Москві зневірилися, побачивши, що насправді хвилює Путіна,

– повідомляє анонімне джерело The Washington Post серед українців держпосадовців.

Обмін, майже у чотири рази більшої кількості українців на 55 росіян і Медведчука, піддався шквалу критики з боку провоєнних націоналістів. Наприклад, Ігор Гіркін, який очолив наступ бойовиків у 2014 році на Сході України, написав, що Путін не просто помилився, він скоїв щось "гірше від злочину". Ексватажок бойовиків вважає рішення президента Росії "дурістю рангу".

У матеріалі видання також зазначають, що посередником обміну став російський олігарх Роман Абрамович. Усі свої дії він обговорював із директором ФСБ Олександром Бортніковим, а також з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

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Обмін полоненими: що варто знати

Увечері 21 вересня в Україні провели масштабний обмін полоненими. Додому вдалося повернути 215 українських захисників та захисниць. Вдалося звільнити 5 бойових командирів, яких обміняли на 55 російських військових.

Серед звільнених українських військових — "Фрост" і "Фокс", яких у Росії засудили до смертної кари.

Цікаво, що умови обміну передбачають, що бойові командири до кінця війни перебуватимуть під протекцією Реджепа Ердогана і не виїжджатимуть за межі Туреччини.

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