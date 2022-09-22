Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі всеукраїнського марафону. Він наголосив, що це найпотужніший результат за час вторгнення росії.
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Сьогодні нам вдалось визволити з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 офіцери. З них 108 захисників "Азовсталі". Це найпотужніший результат, якого ми досягли з початку повномасштабного вторгнення росії на нашу територію,
– повідомив Андрій Єрмак.
З полону звільнили у тому числі командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, його заступника Святослава "Калину" Паламара, а також командира української 36-ої бригади морської піхоти Сергія Волину.
Святослав Паламар звільнений з полону росіян / Фото МВС
Командира полку захисників "Азовсталі" звільнили / Фото МВС
Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі" – вони вже перебувають у безпеці. Це результат особистих домовленостей президента Зеленського з Президентом Ердоганом,
– зазначив керівник ОП.
Вони перебувають в Анкарі, куди прибули згідно з домовленостями про обмін.
Єрмак уточнив, що обмін полоненими пройшов у декілька етапів і у різних локаціях.
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