Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі всеукраїнського марафону. Він наголосив, що це найпотужніший результат за час вторгнення росії.

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Сьогодні нам вдалось визволити з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 офіцери. З них 108 захисників "Азовсталі". Це найпотужніший результат, якого ми досягли з початку повномасштабного вторгнення росії на нашу територію,

– повідомив Андрій Єрмак.

З полону звільнили у тому числі командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, його заступника Святослава "Калину" Паламара, а також командира української 36-ої бригади морської піхоти Сергія Волину.



Святослав Паламар звільнений з полону росіян / Фото МВС



Командира полку захисників "Азовсталі" звільнили / Фото МВС

Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі" – вони вже перебувають у безпеці. Це результат особистих домовленостей президента Зеленського з Президентом Ердоганом,

– зазначив керівник ОП.

Вони перебувають в Анкарі, куди прибули згідно з домовленостями про обмін.

Єрмак уточнив, що обмін полоненими пройшов у декілька етапів і у різних локаціях.

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