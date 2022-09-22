Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире всеукраинского марафона. Он подчеркнул, что это самый мощный результат за время вторжения россии.

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Сегодня нам удалось вызволить из российского плена 215 наших людей, среди которых 124 офицера. Из них 108 защитников "Азовстали". Это самый мощный результат, которого мы достигли с начала полномасштабного вторжения россии на нашу территорию,

– сообщил Андрей Ермак.

Из плена освободили в том числе командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава "Калину" Паламара, а также командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергея Волыну.



Святослав Паламар освобожден из плена россиян / Фото МВД



Командира полка защитников "Азовстали" освободили / Фото МВД

Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры с "Азовстали" – они уже находятся в безопасности. Это результат личных договоренностей президента Зеленского с президентом Эрдоганом,

– отметил руководитель ОП.

Они находятся в Анкаре, куда прибыли согласно договоренностям об обмене.

Ермак уточнил, что обмен пленными прошел в несколько этапов и в разных локациях.

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