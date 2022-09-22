Разговор освобожденных украинских защитников с Владимиром Зеленским в видеоформате транслировали в эфире общенационального телемарафона.
Обратите внимание Трасс поблагодарила Зеленского за освобождение 5 британских пленных
Первый комментарий Прокопенко
Командир полка нацгвардейцев был довольно лаконичным-поблагодарил президента и команду за освобождение из плена и отметил, что состояние его здоровья удовлетворительное.
Слава Украине, господин президент! У нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное. Спасибо вам и всей команде за все, что вы сделали,
– сказал Прокопенко.
Глава государства в ответ поблагодарил Дениса Прокопенко и всех героев за их подвиг. Владимир Зеленский подчеркнул, что мы все вместе отметим нашу победу в войне.