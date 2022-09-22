Розмову звільнених українських захисників з Володимиром Зеленським у відеоформаті транслювали в етері загальнонаціонального телемарафону.

Зверніть увагу Трасс подякувала Зеленському за звільнення 5 британських полонених

Перший коментар Прокопенка

Командир полку нацгвардійців був доволі лаконічним – подякував президенту та команді за звільнення з полону та зазначив, що стан його здоров'я задовільний.

Слава Україні, пане президенте! У нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякуємо вам і всій команді за все, що ви зробили,

– сказав Прокопенко.

Глава держави у відповідь подякував Денису Прокопенку та всім героям за їхній подвиг. Володимир Зеленський підкреслив, що ми всі разом відзначимо нашу перемогу у війні.

Прокопенко та інші командири перебуватимуть у Туреччині

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Туреччина домовилися про те, що 5 бойових командирів, яких вдалося звільнити з полону, у тому числі й Денис Прокопенко, перебуватимуть на турецькій території в комфортних умовах та під особистою протекцією президента Реджепа Ердогана.

Наші герої перебуватимуть у Туреччині до перемоги України у війні. Глава держави підкреслив, що Україна забезпечуватиме родичам командирів захисників "Азовсталі" можливість бачитися з ними.

Мова йде про:

Дениса Прокопенка;

Сергія Волинського;

Святослава Паламара;

Олега Хоменка;

Дениса Шлегу.

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