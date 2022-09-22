Ліз Трасс подякувала за звільнення британців з полону

Вона подякувала президентові України Володимиру Зеленському та Саудівській Аравії за допомогу у звільненні затриманих.

Увага Джонсон шокований смертними вироками іноземцям, які воювали в лавах ЗСУ

Дуже приємні новини про те, що 5 британських громадян, затриманих підтримуваними росією маріонетками на сході України, благополучно повертаються, що поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх сімей,

– написала Ліз Трасс.

У іншому дописі Трасс подякувала президенту України Володимиру Зеленському за "за його зусилля щодо звільнення полонених№", а також Саудівській Аравії за допомогу в переговорах з російською стороною.

Росія повинна покласти край безжальній експлуатації військовополонених і цивільних, ув'язнених у політичних цілях,

– наголосила прем'єр-міністр Великої Британії.

Що відомо про військовополонених

За даними Saudi Press Agency (SPA), з полону повернулися громадяни:

США – 2 громадян,

Великобританії,

Швеції – 1,

Хорватії – 1,

Марокко – 1.

Для звільнення та повернення додому військовополонених, наслідний принц Саудівської Аравії був у прямому контакті з кремлем та Україною.

Полоненим загрожувала страта

Серед звільнених полонених є британець Ейден Еслін, якому окупанти винесли смертний вирок. Інформацію про його звільнення наразі підтвердили у міністерстві охорони здоров'я Великої Британії.

Крім цього, видання CNN повідомило й про звільнених американців Александра Дрюке та Енді Хюїна – посилаються на слова рідних.



Ейдена Есліна звільнено з полону / твітер cossackgundi

Зауважимо, що 28-річний Ейден Еслін ще з 2018 року записався добровольцем до лав ЗСУ та приєднався до 36-ї бригади морської піхоти.

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