Ліз Трасс подякувала за звільнення британців з полону
Вона подякувала президентові України Володимиру Зеленському та Саудівській Аравії за допомогу у звільненні затриманих.
Увага Джонсон шокований смертними вироками іноземцям, які воювали в лавах ЗСУ
Дуже приємні новини про те, що 5 британських громадян, затриманих підтримуваними росією маріонетками на сході України, благополучно повертаються, що поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх сімей,
– написала Ліз Трасс.
У іншому дописі Трасс подякувала президенту України Володимиру Зеленському за "за його зусилля щодо звільнення полонених№", а також Саудівській Аравії за допомогу в переговорах з російською стороною.
Росія повинна покласти край безжальній експлуатації військовополонених і цивільних, ув'язнених у політичних цілях,
– наголосила прем'єр-міністр Великої Британії.
Що відомо про військовополонених
За даними Saudi Press Agency (SPA), з полону повернулися громадяни:
- США – 2 громадян,
- Великобританії,
- Швеції – 1,
- Хорватії – 1,
- Марокко – 1.
Для звільнення та повернення додому військовополонених, наслідний принц Саудівської Аравії був у прямому контакті з кремлем та Україною.
Полоненим загрожувала страта
Серед звільнених полонених є британець Ейден Еслін, якому окупанти винесли смертний вирок. Інформацію про його звільнення наразі підтвердили у міністерстві охорони здоров'я Великої Британії.
Крім цього, видання CNN повідомило й про звільнених американців Александра Дрюке та Енді Хюїна – посилаються на слова рідних.
Ейдена Есліна звільнено з полону / твітер cossackgundi
Зауважимо, що 28-річний Ейден Еслін ще з 2018 року записався добровольцем до лав ЗСУ та приєднався до 36-ї бригади морської піхоти.
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